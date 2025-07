CISCE: conectividade no centro da 3a edição

(Nota do editor: Este artigo representa o ponto de vista do autor Karim Badolo e não necessariamente o da CGTN.)

A 3a Exposição Internacional das Cadeias de Abastecimento da China (CISCE) acontece de 16 a 20 de julho de 2025 em Pequim. Esta edição enfatiza a necessidade de dinamizar as cadeias de suprimento em um contexto de ameaças tarifárias e protecionismo.

O tema «Ligar o mundo para um futuro partilhado» do CISCE 2025 recorda a importância de uma cooperação global baseada em princípios inclusivos no bom funcionamento da economia. Na era da economia globalizada, a conectividade merece uma atenção especial neste evento. É por isso que, devido à sua dimensão, o CISCE se posiciona como uma plataforma de encontros e oportunidades para os atores da cadeia de suprimentos em todo o mundo. Desde a sua primeira edição, o Salão foi concebido como um bem público internacional onde todas as empresas têm o seu lugar para se conectar com os outros.

A terceira edição do CISCE terá lugar numa área de 120.000 m2, sinal da reputação que adquiriu em tão pouco tempo. Mais de 650 empresas e instituições nacionais e estrangeiras de 75 países, regiões e organizações internacionais participarão do CISCE 2025. A taxa de participação das empresas estrangeiras é estimada em 35%, com uma presença notável das companhias europeias e americanas. O número de expositores, segundo as estimativas dos organizadores, deverá chegar a 1 200. A Tailândia e as províncias chinesas de Shandong e Guangdong são os convidados de honra desta edição.

A principal inovação desta edição é o alargamento das categorias de produtos. Seis áreas de exposição principais, que incluem manufatura avançada, energia limpa, veículos inteligentes, tecnologia digital, estilos de vida saudáveis e agricultura verde, oferecerão uma variedade de opções para os visitantes. A área de exposição para a cadeia da inovação vai colocar um foco especial na comercialização das tecnologias desenvolvidas nos laboratórios e na dinamização da integração eficaz entre a cadeia da inovação e a cadeia industrial.

Ao colocar a conectividade no centro da edição 2025 do CISCE, o objetivo é consolidar os marcos de uma estreita cooperação para garantir a continuidade no fornecimento das cadeias de suprimentos industriais. Face às incertezas inerentes às tarifas alfandegárias e ao protecionismo, que podem dificultar os fluxos de comércio económico, as empresas são chamadas a tomar medidas proativas para garantir o funcionamento normal das cadeias de abastecimento. O objetivo do CISCE 2025 será incentivar a conectividade, não apenas para construir um sistema de fornecimento global inclusivo, mutuamente benéfico e aberto, mas também para compartilhar experiências em inovação tecnológica.

A CISCE trabalha para construir cadeias industriais e de fornecimento globais mais seguras, estáveis, abertas e inclusivas. Permite ter em conta a integração das novas tecnologias e a evolução actual para a regionalização, a diversificação, a digitalização e a sustentabilidade, a fim de remodelar a arquitetura das cadeias de abastecimento e favorecer o surgimento de novos modelos económicos. Diante das barreiras comerciais proteccionistas e de considerações geopolíticas que invadem a divisão tradicional do trabalho, a China propõe o CISCE como um ponto de apoio para abrir uma nova alavanca de colaboração transfronteiriça.

FONTE CGTN – (Foto: VCG)