Plataforma “São” vai apoiar na modernização de cobrança de taxas de turismo

A plataforma financeira “São” vai introduzir soluções digitais para facilitar o pagamento de serviços turísticos.

Atualmente, as taxas de turismo em São Tomé e Príncipe são pagas diretamente nas unidades hoteleiras.

A Direção do Turismo pretende modernizar este processo, adotando uma nova metodologia de pagamento.

“Um dos grandes objetivos é a comunicação e a promoção dos destinos (turísticos) de São Tomé (e Príncipe). O Turismo precisa ser promovido porque como nós sabemos internacionalmente a hera digital é o que está na moda, então porque não São Tomé (e Príncipe) entrar nessa esteira”, disse a diretora geral do Turismo e Hotelaria, Shellita Viegas.

O objetivo é implementar soluções digitais que simplifiquem e agilizem o pagamento de serviços turísticos no país.

Estes serviços serão disponibilizados através da plataforma financeira “São”, no âmbito de um acordo assinado entre as partes.

“Sabemos que o turista quando chega em São Tomé muitas vezes tem muita dificuldade em termos de pagamento, e com a São nós vamos criar essa metodologia de pagamento para os turistas que chegam em São Tomé com os cartões digitais e então isso seria um caminho para o desenvolvimento do turismo em São Tomé”, explicou a diretora.

A São é uma plataforma financeira totalmente digitalizada, marcando o início de uma nova era na inclusão financeira e transformação digital em São Tomé e Príncipe.

“Este acordo vem mesmo para cimentar aquilo que são os objetivos da São a nível de São Tomé que é inclusão financeira e digitalização de meios de pagamento”, afirmou o Gestor Nacional da Plataforma São, Herminio Manjot.

A Direção do Turismo acredita que a aceitação dos cartões “São” para o pagamento das taxas de turismo será um contributo importante para aumentar o fluxo de visitantes.

Odjay Ceita