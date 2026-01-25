Exportações de cacau da Venezuela crescem mais de 100% em 2025

As exportações de cacau da Venezuela cresceram 111% em 2025 em comparação com o ano anterior. A informação foi divulgada pelo ministro da Agricultura Produtiva e Terras do país, Julio León Heredia, segundo a BRICSLat, parceira da TV BRICS.

O avanço é atribuído à implementação do Programa de Produção, Abastecimento e Exportação, que estimulou produtores e agricultores a ampliar as áreas destinadas ao cultivo do cacau.

Desde o início de 2026, já foram realizadas 14 operações de exportação. Paralelamente, avançam os trabalhos de recuperação de três unidades de processamento localizadas nos estados de Sucre e Miranda, com o objetivo de ampliar a capacidade produtiva e elevar a qualidade do cacau venezuelano.

Parte das exportações tem como destino a Rússia. Desde o ano passado, foram firmados oito contratos com uma empresa russa, resultando no envio de cerca de mil toneladas de cacau. As autoridades planejam triplicar esse volume nos próximos embarques.

Em 2025, o Cazaquistão importou da Venezuela 248 toneladas de grãos de cacau, no valor de US$ 1,7 milhão (aproximadamente R$ 9 milhões), conforme dados do Comitê de Receitas Estatais do país.

De acordo com estatísticas da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura, a produção de cacau na Venezuela manteve-se estável nos últimos anos, em torno de 29 mil toneladas anuais.

Fotografia: sirichai_asawalapsakul / iStock

Texto copiado de https://tvbrics.com/pt/news/exportacoes-de-cacau-da-venezuela-crescem-mais-de-100-em-2025/