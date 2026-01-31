Gana produz toneladas de cacau, mas fica com migalhas do lucro

O país exporta grãos crus e fica apenas com 2% de um mercado bilionário.

Gana é o segundo maior produtor de cacau do mundo, mas fica com apenas 2% dos lucros de um setor que movimenta cerca de 100 bilhões de dólares anuais. A maior parte dos grãos sai do país ainda cru, vira chocolate na Europa e América do Norte, deixando produtores ganenses presos ao começo da cadeia.

Por que o cacau de Gana rende tão pouco dinheiro?

O Business Insider, canal com 10,4 milhões de inscritos, mostra que mesmo produzindo toneladas de cacau, o país leva fatia mínima do faturamento global. Os grãos saem em estado bruto, enquanto o lucro maior se concentra onde o cacau é transformado em chocolate e produtos finais.

Muitos agricultores ganenses vivem com menos de 2 dólares por dia. Quem cultiva orgânico e tem produtividade maior, como o agricultor Joseph, pode chegar a aproximadamente 27 dólares diários, mas ainda sem participar da parte mais valiosa do negócio.

Como funciona o dia a dia de quem planta cacau em Gana?

O trabalho começa nas pequenas propriedades, muitas vezes com famílias inteiras envolvidas. Em outubro, chega a época de colher as vagens amarelas, tarefa concluída em poucos dias, mas dependente de clima cada vez mais instável e terras já cansadas.

Depois da colheita, os trabalhadores quebram as vagens à mão, retiram os grãos e usam as cascas como composto para alimentar o solo. Os grãos são secos ao sol por cerca de uma semana, ensacados e enviados para compradores, gerando renda insuficiente para sair da pobreza.

FONTE : O ANTAGONISTA / BRASIL