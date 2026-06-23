FMI aprova 6,1 milhões para São Tomé e Príncipe

São Tomé e Príncipe vai beneficiar de 6,1 milhões de dólares do Fundo Monetário Internacional (FMI).

O montante resulta do acordo alcançado no âmbito da terceira avaliação da Facilidade de Crédito Alargado, integrada no programa de apoio económico.

Com esta verba, o financiamento total já concedido ao arquipélago ascende a cerca de 19,9 milhões de dólares, aguardando apenas a aprovação final do Conselho de Administração do FMI para a sua libertação.

As previsões de crescimento para o país permanecem modestas: para este ano, o FMI estima uma subida quase nula, de 0,4%, mas antecipa uma aceleração para perto de 2,75% a médio prazo.

A instituição de Bretton Woods alerta, contudo, que a crise energética e a instabilidade internacional continuam a ameaçar a recuperação económica. Sem uma reforma estrutural do setor da energia, será difícil sustentar o crescimento e aliviar a pressão sobre a dívida pública.

José Bouças