Pinto da Costa leu Governação de Patrice Trovoada

Na Conferência Nacional do MLSTP, e falando aos militantes na qualidade de Presidente Fundador do Partido, Pinto da Costa descreveu a situação actual do país. «As circunstâncias do presente são intoleráveis, vivemos numa sociedade dividida, com promessas não cumpridas, onde o número de pobres e pessoas desprotegidas aumenta todos os dias, onde na luta pela sobrevivência as pessoas perdem padrões mínimos de dignidade, fazendo quase tudo para garantir pão nosso de cada dia», afirmou.

No meio de aplausos, o primeiro Presidente do MLSTP e ex-presidente da República continuou a ler o país de hoje. «Um país onde jovens formados não têm ocupação, onde se promete bolsas e não se paga, promete-se empregos que não se criam, onde a classe empresarial nacional vai progressivamente a falência, sem apoio de Estado, esmagado pelos impostos que crescem todos os dias»,

Pinto da Costa lê um país que está a perder carácter e ética. «Um país que muda de amigos conforme as conveniências pessoais de momento, por interesses pessoais desconhecidos, enquanto a pobreza se agrava e a esperança desaparece dia-a-dia».

Cirscuntâncias actuais de um país, que segundo Pinto da Costa deveriam ser aproveitadas pelo MLSTP. «Uma ocasião ímpar para se apresentar à sociedade com um programa alternativo centrado na satisfação das necessidades da população, credível e capaz de mobilizar todas as forças sociais do país e merecer apoio dos parceiros de desenvolvimento, incluindo o setor privado nacional e estrangeiro», frisou.

Abel Veiga