Fradique apresentou queixa contra Justino, Silva e Frederico

O ex-presidente da República, Fradique de Menezes, não quer seu nome a ser citado ou escrito no processo de tentativa de suborno dos Juízes do Supremo Tribunal de Justiça, no âmbito do caso Rosema.

Na Quinta feira apresentou uma queixa crime contra Justino Veiga, o ex-Assessor do Supremo Tribunal de Justiça, o Juiz Conselheiro do Supremo Tribunal de Justiça Frederico da Glória e também contra o Juiz Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, Manuel Silva Gomes Cravid.

Adelino Pereira, advogado de Fradique de Menezes, explicou porque razão o ex-Presidente da República, intentou a queixa – crime. «O Presidente nunca teve nenhuma participação directa ou indirectamente nesta alegada tentativa de suborno, e reage com certo espanto ao facto de porem o seu nome neste processo, do qual ele quer ser totalmente afastado», afirmou o advogado.

O ex-Presidente pede que a justiça investigue e esclareça tudo, e que o seu nome seja retirado do processo.

Abel Veiga