José Diogo enviou a lei do TC para Evaristo promulgar

A problemática Lei Orgânica do Tribunal Constitucional que a maioria parlamentar da ADI aprovou contra a vontade da oposição e da sociedade civil, saiu finalmente da gaveta do Presidente do Parlamento José Diogo e subiu ao Palácio Presidencial para efeitos de promulgação.

A lei aprovada na globalidade pela ADI em Agosto passado, ficou em “banho Maria” durante 4 meses na secretaria do parlamento.

Em Agosto quando a maioria parlamentar aprovou a lei que cria um novo Tribunal Constitrucional, que segundo o seu articulado passará a ser o Tribunal Supremo de São Tomé e Príncipe, a oposição interpôs recurso junto ao actual Supremo Tribunal de Justiça, requerendo a fiscalização preventiva do referido projecto de lei.

Em Setembro o Supremo Tribunal de Justiça nas vestes do Tribunal Constitucional rejeitou o pedido da oposição, tendo argumentado que a Constituição Política são-tomense não admite o controlo preventivo da constitucionalidade em matéria das normas em formação.

O Supremo Tribunal de Justiça nas vestes do Tribunal Constitucional reforçou dizendo que a sua decisão é sustentada pela inexistência de “objecto processual”.

De facto logo após a aprovação da lei pela maioria parlamentar, o Presidente do parlamento colocou o diploma em banho Maria. O Supremo Tribunal de Justiça, não poderia ter acesso a um “objecto processual” engavetado.

O Téla Nón sabe que esta quinta – feira 13 de Dezembro de 2017, as bancadas parlamentares, da oposição que desde Setembro exigiram a José Diogo(na foto), que respeitasse a lei informando as mesmas na altura em que enviasse a problemática lei para o Palácio Presidencial foram notificadas pelo Presidente da Assembleia Nacional. Uma notificação que anunciou o envio no dia 13 de Dezembro quinta – feira, da lei que cria o novo Tribunal Constitucional ao Presidente da República para efeitos de promulgação.

As bancadas da oposição pretendem voltar à carga requerendo ao Supremo Tribunal de Justiça, a fiscalização preventiva da lei em causa, uma vez que já saiu da gaveta para se tornar em “Objecto Processual”.

Segundo a lei o Presidente da República Evaristo Carvalho tem 8 dias para promulgar a lei que cria o novo Tribunal Constitucional. Um novo Tribunal encarregue dos actos eleitorais e em que dentre vários articulados polémicos e considerados inconstitucionais, pela oposição e pela sociedade civil destaca-se a possibilidade dos 5 juízes que compõem o novo Tribunal Constitucional poderem ser eleitos pela bancada parlamentar da maioria.

Abel Veiga