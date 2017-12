Juiz Cravid – Denuncia cabala e avisa que a democracia está em perigo em STP

O Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, Manuel Silva Cravid, denunciou que os Tribunais e ele próprio, estão a ser alvos de ataques oriundos de vários sectores, por causa do caso da tentativa de corrupção no Supremo Tribunal de Justiça. O Juiz Silva Cravid, considerou que o seu acto de processar criminalmente o seu assessor por tentativa de corrupção como algo inédito nos 42 anos da história do país, e que deveria ser um exemplo a seguir.

« Um país como São Tomée Príncipe, com 42 anos de independência, em que se fala tanto das acções ilícitas, de corrupção neste país, e pela primeira vez aparece alguém que faz a denúncia exonera o indivíduo e faz uma queixa crime. Mas, pareceu que todo São Tomé e Príncipe quis cair em cima do doutor Silva Gomes Cravid. Até parecia que ficaram chateados por ter havido uma acção de denúncia de um acto, que toda gente dizia, mas que ninguém foi capaz de denunciar um acto de corrupção neste país», afirmou o Juiz Presidente do Supremo Tribunal de Justiça.

No seu gabinete, rodeado por juízes e funcionários judiciais, o Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, prosseguiu com a sua declaração ao povo de São Tomé e Príncipe. « Na televisão e na rádio ouve-se muita gente a dizer que o país tem muita corrupção. Mas nunca houve uma só pessoa que tivesse invocado um acto deste. E eu faço uma queixa crime e vêm todos os privados contra mim, até parece que não querem que a corrupção seja travada. Porque agora quem deve ser abatido é alguém que teve uma acção que deveria ser tomada como um exemplo a seguir», acrescentou.

Paara o Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, a sua acção é inédita na história do país. «Um dos meus colaboradores teve um acto de tentativa de corrupção, tentando trazer para mim dois envelopes contendo dinheiro, dizendo que era mandado por certas pessoas, não vou entrar pelo nome das pessoas. Ao saber disto, repudiei automáticamente a atitude do meu colaborador, e pedi a ele que devolvesse aquilo que o tivessem dado a trazer», frisou.

Mais do que repúdio, o Juiz Presidente do Supremo, diz que agiu criminalmente. « Exonerei o meu colaborador e em seguida fiz uma queixa crime que foi feita por mim no meu computador e encaminheira ao Ministério Público que foi entregue por mim nas mãos do Procurador Geral da República. Envelope fechado e entreguei ao Procurador Geral da República que deve despoletar a acção criminal», precisou.

Silva Cravid acabou por ter a primeira surpresa logo após ter entregado a queixa crime nas mãos do Procurador Geral Frederique Samba. «O meu espanto foi que duas ou três horas depois, todo São Tomé e Príncipe já sabia da queixa crime que fiz», denunciou o Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, pondo em causa o sigilo profissional do Procurador Geral da República Frederique Samba.

A imprensa do Governo revelou o caso logo após a carta lagrada da queixa crime ter assentado nas mãos de Frederique Samba. O caso passou a ser analisado, investigado e julgado na comunicação social e nas redes sociais.

O caso evoluiu bastante na praça pública, e o Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, sente-se ameaçado. «As pessoas têm estado a desenvolver actos de boatos e maléficos contra os tribunais. Há até algumas organizações que estão a se estruturar para manchar a imagem do Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, inclusive algumas organizações pretendem até sair à rua em manifestação contra o órgão de soberania. Começo a pensar que nós em São Tomé e Príncipe, não estamos vocacionados para termos instituições e pessoas sérias a frente das instituições», revelou o Juiz Silva Cravid.

A queixa que o ex-Presidente da República Fradique de Menezes intentou contra o Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, o Juiz Conselheiro Frederico da Glória e contra Justino Veiga o ex-assessor do Supremo Tribunal, é classificada como uma cabala. « Vem fazer uma queixa crime a dizer que eu usei abusivamente o nome do cidadão. Os factos que alegam e o crime que vêm dizer nem sequer existe… difamação e injúria?. Só se for uma anedota. Aquilo não tem nada de crime. Ninguém vai meter um processo crime para outro para esclarecer porquê que o seu nome foi usado abusivamente. Isto é crime de quê? Crime de esclarecimento? Foi metido só para iniciar uma cabala contra mim», reforçou.

Para o Juiz Silva Cravid, toda a movimentação que considerou como “terrível”, que está a acontecer neste momento, tem a ver com a Cervejeira Rosema. « Mas tudo isso aconteceu porquê? Aconteceu porque deu entrada na secretaria do Tribunal um requerimento que pedia o recurso de revisão da sentença do caso Rosema. O juiz há seu tempo irá dar os tratamentos seguintes. O Juiz ainda não tomou nenhuma decisão. Não se entende essa movimentação terrível que anda aí a volta disso», pontuou.

O Juiz Presidente do STJ, avisou que ninguém vai tirar-lhe a seriedade, a firmeza e a convicção de levar a bom porto o órgão de soberania os Tribunais. «Não se pode em momento algum tentar atropelar uma instituição, sob interesses e valores duvidosos, porque ou não se gota do Presidente do Supremo, ou não se gosta dos outros juízes que integram os Tribunais ou porque entendem que este indivídio deve ser abatido. A democracia em São Tomé e Príncipe está em perigo, os Tribunais enquanto órgão de soberania se continuarem a ser vilipendiados grauítamente como têm feito ultimamente, este é a pior verdade que poderá acontecer», concluiu.

Abel Veiga