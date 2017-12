Acto de Evaristo é ilegal e inexistente

O Supremo Tribunal de Justiça, nas vestes de Tribunal Constitucional, decidiu que o acto do Presidente da República Evaristo Carvalho em promulgar a lei que instala um novo Tribunal Constitucional, é ilegal e consequentemente inexistente.

Num despacho com data de 28 de Dezembro, o Supremo Tribunal de Justiça enquanto Tribunal Constitucional, explica que o Presidente da República Evaristo Carvalho promulgou o diploma sem que o Supremo Tribunal de Justiça nas vestes do Tribunal Constitucional,decidisse sobre o pedido dos requerentes no prazo de 25 dias, que lhe é concedido nos termos da Constituição Política.

Por isso o Supremo Tribunal de Justiça, anunciou textualmente que «o acto do Presidente da República, está ferido de inconstitucionalidade, é contra legis, não está imbuído de boa fé, ou seja, está ferido de inconstitucionalidade, por isso, é ilegal e consequentemente inexistente».

Segundo o Supremo Tribunal de Justiça, por lei o seu tempo para análise do diplomata termina no dia 8 de Janeiro de 2018. Enquanto isso diz que «o Tribunal Constitucional continuará a trabalhar os termos e as tramitações processuais impostas pela constituição e as leis, e dará o seu veredicto final dentro dos 25 dias».

Abel Veiga