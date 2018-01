José Diogo avançou com queixa-crime e acabou ensanduichado

Uma onda de queixas e contra queixas – crime a nível dos líderes dos órgãos de soberania de São Tomé e Príncipe, varreu o último mês do ano 2017, e as suas consequências continuam a ser sentidas no início de 2018.

José Diogo, Presidente da Assembleia Nacional, bateu o martelo em cima da mesa da Assembleia Nacional em Agosto de 2017, tendo anunciado assim a aprovação pelos deputados da bancada da maioria, a ADI, do diploma que cria e instala o Tribunal Constitucional Autónomo de São Tomé e Príncipe.

O diploma polémico e que gerou fratura a nível político, mas também social, tinha um pedido de fiscalização preventiva no Supremo Tribunal de Justiça nas vestes do Tribunal Constitucional, submetido pelos deputados da oposição, e passados alguns minutos após a aprovação do diploma pela maioria que governo o país.

Desde Agosto, que o Presidente da Assembleia Nacional guardou o diploma mais polémico da recente história política do país, e só o envio ao presidente da República para efeitos de promulgação em Dezembro de 2017.

Os deputados da oposição submeteram no dia 14 de Dezembro, um pedido de fiscalização preventiva da constitucionalidade das normas consideradas inconstitucionais. O Supremo Tribunal de Justiça nas vestes de Tribunal Constitucional pediu a liderança da casa parlamentar que fizesse a sua contestação ao requerimento apresentado.

Segundo o Presidente da Assembleia Nacional, o Supremo Tribunal de Justiça teria dado um prazo de 24 horas para a apresnetação da contestação. Protestou e o Supremo Tribunal de Justiça «concedeu a esta Magna Assembleia um prazo suplementar de 8 dias, para querendo, apresentar a sua contestação», lê-se na carta que José Diogo endereçou ao Presidente do Supremo Tribunal de Justiça nas vestes de Tribunal Constitucional.

A polémica gerada em torno do prazo para que o Presidente do Parlamento apresentasse a contestação do requerimento que pede fiscalização preventiva da lei que cria e instala o Tribunal Constitucional, evoluiu e na carta José Diogo alega vários factos produzidos pelo Juiz relator Frederico da Glória. «A Assembleia Nacional viera mais tarde a tomar conhecimento que na manhã daquele mesmo dia 22 de dezembro do corrente ano, pelas 10 horas, houve uma conferência para discussão do acordão que tinha 82 paginas», diz o Presidente do parlamento.

José Diogo conclui assim que o acórdão que alegadamente foi submetida a conferencia dos juízes, e segundo ainda o Presidente do Parlamento, com data de 29 de agosto de 2017.«o que ve demonstrar que o acordão encontra-se redigido já há bastante tempo , ainda antes do grupo de deputados terem introduzido o pedido de fiscalização preventiva», refere o Presidente da Assembleia Nacional.

Para José Diogo o comportamento do Supremo Tribunal de Justiça enquanto Tribunal Constitucional, e dos respectivos juízes« configura crimes diversos no exercício das suas funções, todos previstos e punidos no codigo penal em vigor, nos estatutos dos magistrados judicial e uma falta grave aos deveres nele consagrados».

Na carta o Presidente do Parlamento, explica que uma queixa crime será intentata contra o Presidente do Supremo Tribunal de Justiça e contra o juiz conselheiro relator do processo.

Um acto que acabou por deixar o Presidente da Assembleia Nacional completamente ensanduichado. Do seu lado direito surgiu a voz de protesto da bancada parlamentar do PCD. A terceira força política no parlamento são-tomense começou por acusar José Diogo de com o seu acto, violar os preceitos lado direito constitucionais e o regimento da Assembleia Nacional. «O grupo parlamentar do PCD não se revê no conteudo da carta e por esta razão rejeita categoricamente por se tratar de um acto pessoal e não do orgão de soberania colegial, como é a Assembleia Nacional», frisa a bancada parlamentar do PCD.

Segundo o PCD a nota(carta) que José Diogo enviou ao Juiz presidente do Supremo Tribunal de Justiça, avançando com queixa crime e contestando vários aspectos, não seguiu a via regimental da Assembleia Nacional.

O PCD explicou que em casos normais e de lei no funcionamento de um órgão de soberania colegial, as comissões especializadas, deveriam analisar e emitir um parecer sobre a solicitação feita pelo Supremo Tribunal de Justiça nas Vestes de Tribunal Constitucional, ao órgão de soberania Assembleia Nacional. Como nada disso se verificou no parlamento, a bancada parlamentar do PCD, fez tal declaração por escrito, enderaçada ao Presidente do parlamento e aos demais orgãos de soberania do país. «o vosso documento não tem qualquer efeito juridico-constitucional, e o seu conteúdo não representa e muito menos vincula de modo algum o órgão de soberania Assembleia Nacional», frisou a bancada parlamentar do PCD.

Do lado esquerdo de José Diogo insurgiu-se a bancada do MLSTP segunda maior força política no parlamento, que considera a carta do Presidente da Assembleia Nacional endereçada ao Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, como sendo um autêntico absurdo. «Considerar de absurda e tendenciosa a apresentação da queixa crime do Presidente da Assembleia Nacional, contra o Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, uma vez que em omento algum a Assembleia Nacional que representa o povo de São Tomé e Príncipe, e representada por 55 deputados deliberou a esse respeito, nem mesmo a conferência de líderes ter em consideração».

A bancada do maior partido da oposição, concluiu a sua nota endereçada ao Presidente do parlamento e a demais orgãos de soberania, exigindo de « José da Graça Diogo Presidente da Assembleia Nacional maior responsabilidade e princípio de separação de poderes».

É no meio de ataques oriundos da própria casa parlamentar por causa do seu acto pessoal de contestar os procedimentos do Supremo Tribunal de Justiça e de intentar uma queixa contra os magistrados do Supremo Tribunal de Justiça, como se fosse em nome da Assembleia Nacional, que José Diogo se confronta diante de si com mais problema.

Desta vez uma queixa crime, interposta junto ao Procurador Geral da República Frederique Samba, pelo Juiz Presidente do Supremo Tribunal de Justiça e do Tribunal Constitucional, Manuel Silva Gomes Cravid.

Na queixa crime interposta no dia 29 de Dezembro de 2017, o juiz presidente do STJ e do TC, acusa o Presidente da Assembleia Nacional José da Graça Diogo, de crimes de injúria e difamação pelo conteúdo considerado injurioso da carta que José Diogo endereçou ao Supremo Tribunal de Justiça, e ao juiz Presidente.

Abel Veiga