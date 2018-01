TC Autónomo constituído com Ninjas

Segunda – Feira 15 de Janeiro de 2018 deverá ficar na história do regime democrático são-tomense. Ninjas, enviados pelo Ministro da Defesa e da Administração Interna, Arlindo Ramos, ocuparam o edifício do parlamento em missão de segurança do Estado.

Os Ninjas que formam o Grupo de Intervenção e Segurança da Polícia Nacional, expulsaram deputados do parlamento, principalmente os deputados da oposição, para permitir que os deputados da bancada da ADI que sustenta o Governo, elegessem os 5 juízes do Tribunal Constitucional Autónomo.

Ninjas, e outras forças de segurança no interior do parlamento para “manietar” os 22 deputados da oposição que contestam a constitucionalidade do Tribunal Constitucional Autónomo, a luz do acórdão do Supremo Tribunal de Justiça.

Ninjas, também diante do edifício do parlamento para dissuadir os cidadãos que foram protestar contra a constituição do Tribunal Constitucional Autónomo.

Ninjas ainda, para separar e dar segurança aos milhares de militantes e apoiantes do partido ADI, que se concentraram diante do parlamento em apoio aos deputados do poder e ao líder do poder instalado, o Primeiro Ministro Patrice Trovoada.

Derrotados, e expulsos pelos Ninjas, os partidos da oposição apelaram a resistência civil. «Pedimos que as pessoas resistam a isto, porque São Tomé e Príncipe, não é Gabão. Não reconhecemos essa decisão. Não é possível que uma decisão possa ser tomada no parlamento a “manus militari”, em que os militares colocam pela força os deputados da oposição para fora da Assembleia. Há um golpe Institucional que está a ser preparado para que São Tomé e Príncipe seja a imagem do que está a passar no Gabão», declarou Arlindo Carvalho, Presidente do partido PCD.

O Presidente do PCD, reagiu no meio da multidão que preencheu a rua diante da Assembleia Nacional, durante a manhã de 15 de Janeiro.

Facto indismentível é que os 5 juízes que formam o primeiro tribunal constitucional autónomo foram propostos e eleitos com os votos de 32 deputados da bancada parlamentar da ADI.

Note-se que será o novo Tribunal Constitucional Autónomo que terá a missão de dirigir os actos eleitorais deste ano, nomeadamente às eleições legislativas.

Téla Nón