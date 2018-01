ONU em São Tomé emite comunicado sobre a Crise Institucional em curso

A representação das Nações Unidas em São Tomé e Príncipe, anuncia num comunicado que no dia 15 de Janeiro, a Coordenadora Residente do Sistema das Nações Unidas, encontrou-se com os líderes da oposição e com representantes do Governo são-tomense, tendo apelado a calma e ao diálogo.

No comunicado com data de 17 de Janeiro, a representação das Nações Unidas em São Tomé e Príncipe, dá conta que o Representante Especial do Secretário Geral das Nações Unidas para África Central, estará em São Tomé no próximo dia 24 de Janeiro. «O propósito desta visita, será de encontrar-se com todas as partes implicadas e proceder à avaliação da situação a fim ajudar a apaziguar a situação», refere a representação das Nações Unidas no comunicado que enviou a redacção do Téla Nón.

O leitor deve consultar o comunicado da representação das Nações Unidas em São Tomé e Príncipe, para perceber mais pormenores sobre o momento de mediação da crise que o país vive.

