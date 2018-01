Investidos Juízes do TC eleitos só pela ADI

O partido ADI, criou o primeiro Tribunal Constitucional Autónomo de São Tomé e Príncipe. Para o efeito propôs ao parlamento e aprovou sozinho a lei orgânica do Tribunal Constitucional Autónomo. No passado dia 15 de Janeiro, ADI propôs e elegeu sozinho no parlamento a lista de 5 juízes para o Tribunal Constitucional Autónomo.

Com apoio dos “Ninjas”, enviados ao parlamento pelo Ministro da Defesa e da Administração Interna Arlindo Ramos, o partido ADI do Primeiro Ministro Patrice Trovoada, conseguiu protecção e defesa suficientes para aprovar sozinho, a sua proposta de juízes para o Tribunal Constitucional. O órgão judicial que vai contar os votos das eleições legislativas de 2018, e anunciar o vencedor.

ADI conseguiu a proeza de fazer tudo sozinho no parlamento, não pelo facto de ser a maioria na casa parlamentar. Mas, sobretudo porque os “Ninjas” do Governo escorraçaram os partidos da oposição da casa parlamentar. Mascarados, os “Ninjas” da Administração Interna, caíram também em cima de grupos da sociedade civil, que se manifestaram na sessão plenária “armada” de 15 de Janeiro.

Hoje 26 de Janeiro, os 5 Juízes escolhidos pela ADI, tomaram posse diante do Presidente da Assembleia Nacional, para um mandato de 5 anos a frente do Primeiro Tribunal Constitucional Autónomo legislado e instalado pelo ADI.

José Bandeira, Carlos Stock, Kótia Menezes, Fábio Sardinha e Jonas Gentil, são Juízes Conselheiros do Tribunal Constitucional Autónomo que sozinho o partido ADI instalou no país.

Os 5 juízes gozam de regalias equiparadas aos Juízes Conselheiros do Supremo Tribunal de Justiça. No entanto tudo indica que os cinco juízes só encontrarão trabalho árduo depois do segundo semestre deste ano. Altura em que, deverão iniciar os preparativos para as eleições legislativas e locais previstas para este ano.

Serão os 5 juízes seleccionados e eleitos apenas pelo partido ADI, que vão validar as candidaturas às eleições, que vão contabilizar os votos no apuramento final, e anunciar o vencedor dos sufrágios eleitorais em São Tomé e Príncipe.

Note-se que os partidos da oposição não marcaram presença na tomada de posse dos 5 juízes, que decorreu na sala de recepção da Assembleia Nacional.

O órgão de soberania Supremo Tribunal de Justiça, encabeçado pelo Juiz Presidente Manuel Silva Cravid também não esteve presente nem se fez representar na cerimónia.

Com excepção do Procurador Geral da República e o Representante do Tribunal de Contas, toda a audiência que testemunhou a investidura dos 5 juízes foi ADI e os familiares dos juízes.

Téla Nón