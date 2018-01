Juiz Bandeira preside TC Autónomo instalado só pela ADI

Esta manhã os 5 juízes seleccionados e e eleitos só pelo partido ADI, que representa a vontade da maioria do povo de São Tomé e Príncipe, reuniram-se no edifício do Tribunal Constitucional Autónomo e elegeram entre si o Presidente do colectivo.

José Bandeira, antigo Juiz Presidente do Supremo Tribunal de Justiça nas Vestes do Tribunal Constitucional(até 2017), foi eleito pelos seus pares para presidir o Tribunal Constitucional Autónomo.

Carlos Stock, ex-Ministro da Justiça do actual governo, nomeado em 2017 Juiz Conselheiro do Supremo Tribunal de Justiça nas vestes do Tribunal Constitucional, foi quem presidiu o processo de votação.

Juiz Bandeira, que até a bem pouco tempo, exercia as funções de Juiz Conselheiro do Supremo Tribunal de Justiça é o primeiro Presidente do Tribunal Constitucional Autónomo.

Note-se que o maior partido da oposição, o MLSTP anunciou que não reconhece o actual Tribunal Constitucional nem os seus juízes, que segundo a força política da oposição foram eleitos de forma ilegal.

Primeiro Tribunal Constitucional Autónomo entra em funções no meio de uma crise político-institucional.

A sede do Tribunal Constitucional Autónomo, foi até os últimos dias, a base central dos serviços secretos de São Tomé e Príncipe, a SINFO.

A polícia secreta do Ministério da Administração Interna foi transferida para lugar incerto, e o edifício que está localizado no quintal do Palácio Presidencial, passou assim a albergar os juízes do Tribunal Constitucional Autónomo.

