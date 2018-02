Simpatia do PR Marcelo contagia STP onde anuncia parceria económica global

Marcelo Rebelo de Sousa quebrou o jejum de 18 anos em que São Tomé e Prínipe não recebia visita de um Presidente de Portugal.

Distribuiu abraços a todos, começando pelo seu homólogo Evaristo Carvalho, até o cidadão comum. Beijinhos às centenas na face de crianças e adultos.

O Presidente português conquistou a simpatia dos são-tomenses. Cidadãos de um país que é prioridade estratégica para Portugal e vice versa. «Queremos mais e contruir melhor convosco. STP sabe que é uma prioridade estratégica para Portugal. Portugal Sabe que é uma prioridade estratégica para São Tomé e Príncipe», afirmou o Chefe de Estado português .

Dois países ligados por séculos de história. História boa e má que deve ser partilhada e assumida pro cada uma das partes. « Assumimos tudo de bom e de mau que povuou esse passado comum. Nessa história cabe na sua brutal violência, o massacre de Batepá há 65 anos», sublinhou Marcelo Rebelo de Sousa.

Após a independência de São Tomé e Príncipe em 1975, as relações com Portugal se agigantaram ao longo dos anos, com destaque para os sectores da educação e saúde. Marcelo Rebelo de Sousa, visitou o hospital Ayres de Menezes, mais concretamente os sectores alvos da cooperação com Portugal no âmbito do projecto “ Saúde para Todos”. «É um grande mérito daquelas instituições nomeadamente portuguesas que apostaram nos clínicos portugueses, e da colaboração íntima entre São Tomé e Portugal», frisou.

Inauguração da escola portuguesa de São Tomé, já há alguns anos em funcionamento, foi momento para comprovar a cada vez maior relação entre os dois países, também no sector da educação.

Marcelo Rebelo de Sousa embarcou também no “Zaire”. É o nome do navio da armada portuguesa, que está atracado em São Tomé desde Janeiro e onde ficará durante 1 ano em missão de fiscalização do mar territorial são-tomense. Os dois países elevaram o nível da sua cooperação militar. Juntos militares da armada portuguesa e da guarda costeira são-tomense, vão assegurar a defesa e protecção do maior espaço territorial do arquipélago são-tomense. O espaço marítimo é 160 vezes maior do que a terra.

Evaristo Carvalho, o homólogo de Marcelo Rebelo de Sousa, está confiante no futuro da relação bilateral. «Estou certo que esta visita vai contribuir para um maior reforço dos laços entre os dois povos e países», declarou o Chefe de Estado são-tomense.

Diante do Palácio Presidencial Evaristo Carvalho e Marcelo Rebelo de Sousa, saudaram os populares. O Presidente de Portugal interagiu com o público e entrou de rompante na Igreja da Sé, vizinha do Palácio do Povo.

Já no Palácio do Governo, onde foi visitar o Primeiro Ministro, Patrice Trovoada, foi organizada uma recepção com maior envolvimento popular. Aliás, o Palácio do Governo situa-se no meio da praça comercial são-tomense, ladeado por vários mercados de rua. O povo festejou com Marcelo Rebelo de Sousa e Patrice Trovoada, a alegria dos laços de amizade e de uma cooperação satisfatória que tem séculos.

O futuro das relações bilaterais, após a visita de 3 dias de Marcelo Rebelo de Sousa à São Tomé e Príncipe, passa por uma parceria económica global. Foi anunciado no fórum económico, realizado em São Tomé e como o Presidente de Portugal como principal orador.

Segundo Marcelo Rebelo de Sousa, o Primeiro Ministro de Portugal António Costa, deverá visitar São Tomé e Príncipe ainda este ano para materailizar a Parceria Económica Global. «Vai traduzir num acordo de Parceria económica global entre os dois países. Onde havia a iniciativa dos empresários passa a haver além disso um acordo de enquadramento global», pontuou.

A ilha do Príncipe, património mundial da biosfera, também vai receber o já muito popular visitante português no arquipélago são-tomense.

Téla Nón