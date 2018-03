Ali Bongo consultou Patrice e Evaristo sobre a segurança na CEAC

O Presidente do Gabão Ali Bongo esteve algumas horas em São Tomé na terça – feira, para consulta com as autoridades nacionais, sobre a questão de segurança na Comunidade dos Estados da África Central (CEAC).

Enquanto Presidente em exercício da CEAC, o Chefe de Estado do Gabão, anunciou que a sua presença em São Tomé faz parte do périplo que está a realizar nos Estados da África Central.

A segurança é um dos principais problemas que enfermam os Estados da África Central. Ali Bongo, deu o exemplo da República Centro Africana que se confronta com uma guerra civil de pendor étnico e religioso, e destacou as acções terroristas do Boko Haram que já atingiu Estados da África Central como o Tchad e os Camarões.

A pobreza extrema é outro flagelo para as populações da África Central. Ali Bongo, considerou a integração económica regional, como uma pista importante para o melhor desempenho da economia dos países membros, e assim fortalecer o combater a pobreza e a miséria.

Nas suas declarações a imprensa no átrio do Palácio Presidencial em São Tomé, Ali Bongo, anunciou que foi convidado por Evaristo Carvalho, a visitar oficialmente São Tomé e Príncipe. Ocasião em que serão tratadas todas as questões da cooperação bilateral. Ali Bongo presidente do país vizinho geograficamente mais próximo de São Tomé e Príncipe nunca antes efectuou uma visita de Estado a São Tomé, após ter substituído o seu falecido pai, Oumar Bongo na presidência do Gabão.

Amigo pessoal do Primeiro Ministro Patrice Trovoada, desde infância que Ali Bongo partilha amizade com o actual Chefe do Governo são-tomense. Ambos nasceram e conviveram no Gabão.

Note-se que nos finais de Fevereiro último, João Lourenço Presidente de Angola, enviou o seu Ministro das Relações Exteriores Manuel Domingo Augusto à São Tomé, para consultas com o Presidente Evaristo Carvalho, a luz da próxima Cimeira de Chefes de Estados da África Central, sobre a paz e segurança na sub-região.

A cimeira que reunirá os Chefes de Estado e de Governo dos 11 países membros terá lugar este mês de Março no Gabão. São Tomé e Príncipe, República Centro Africana, Gabão, Guiné Equatorial, Tchad, República Democrática do Congo, Ruanda, República do Congo, Angola, Burundi, e os Camarões, são os Estados Membros da CEAC.

Téla Nón