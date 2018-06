Alegada intentona : Tribunal libertou Gaú e Ajax

Foram acusados na quinta feira pelo ministro da defesa e da administração interna, Arlindo Ramos de «tentativa de subversão da Ordem Constitucional através do assassinato premeditado do Primeiro Ministro e Chefe do Governo, Patrice Trovoada».

Gaudêncio Costa, vulgo Gaú, ex Ministro da Agricultura, membro da comissão política do MLSTP, deputado suplente a Assembleia Nacional, foi detido na quinta – feira pelas forças sob mando do Ministro da Defesa e da Administração Interna Arlindo Ramos. O mesmo aconteceu com o sargento das forças armadas Ajax Managem.

Esta sexta feira foram presentes ao Ministério Público e ao Juizo de Instrução do Tribunal da Primeira Instância.

O Juiz Francisco Silva analisou o processo, ouviu o cidadão Gaudêncio Costa, e chegou à conclusão de que não existem provas suficientes que pudessem justificar a manutenção do cidadão em regime de prisão. Foi mandado em liberdade, sob termo de identidade e de residência.

Recorde-se que na sua declaração pública, o ministro Arlindo Ramos, antigo chefe dos serviços de inteligência do Estado, nos primeiros 15 anos de ditadura mono-partidária, garantiu que os seus actuais serviços conseguiram provas bastantes que levaram a detenção dos dois cidadãos. « Os elementos recolhidos até então pelos serviços revelam para além da premeditação, uma forte determinação na execução dos seus desígnios, cumplicidades nacionais e estrangeiras, cabendo agora à polícia judiciária e ao ministério público esclarecer», assegurou o ministro Arlindo Ramos.

Apesar de neste momento se encontrar decapitado, os Tribunais de São Tomé e Príncipe, dão sinais de independência. Para os homens que aplicam a lei e o direito,num Estado que tem que ser democrático, os elementos recolhidos pelo ministro da defesa e administração interna, parecem para já insuficientes para tirar Liberdade ao politico Gaudêncio Costa.

É um dos deputados do partido MLSTP, que mais criticae de forma contundente Patrice Trovoada e o seu Governo, nas sessões plenárias da Assembleia Nacional.

Abel Veiga