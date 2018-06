Principais partidos querem eleições no dia 7 de Outubro próximo

ADI e o MLSTP, são os dois principais partidos políticos de São Tomé e Príncipe. Ambos propuseram ao Presidente da República que o povo seja chamado às urnas no dia 7 de Outubro próximo, para as eleições legislativas e autárquicas.

ADI, maior partido de São Tomé e Príncipe, que governa o pais desde 2014, foi o primeiro a ser recebido pelo Presidente da República Evaristo Carvalho, no âmbito da auscultação das forças políticas com vista a marcação da data das eleições legislativas e autárquicas.

Levy Nazaré, secretário geral da ADI, anunciou após encontro com o Chefe de Estado, que o seu partido propôs a data de 7 de Outubro, para a realização das eleições legislativas e locais.

Por sua vez, Aurélio Martins, Presidente Suspenso do partido MLSTP, mas que no entanto foi convidado pelo Presidente da República, para a reunião de auscultação no Palácio do Povo, disse a saída do encontro com Evaristo Carvalho, que a data de 7 de Outubro é consensual.

Nota-se que o MLSTP, maior partido da oposição realiza seu congresso no dia 30 de Junho. Para além da suspensão de Aurélio Martins decidida pela comissão de jurisdição do partido, e aprovada pelo Conselho Nacional, o mesmo militante sofreu a sanção de não poder concorrer a qualquer cargo de direcção do partido nos próximos 2 anos.

No quadro dos acertos para marcação da data das eleições legislativas e autárquicas, o Presidente da República Evaristo Carvalho recebe esta quarta feira, outros partidos políticos nomeadamente o PCD e a UDD, ambos com representação parlamentar, e posteriormente as forças políticas sem representação na Assembleia Nacional.

Evaristo Carvalho deu início aos contactos com as forças políticas, depois de ter-se reunido com a Comissão Eleitoral Nacional na segunda – feira. Na altura o Presidente da CEN, Alberto Pereira, garantiu ao Chefe de Estado, que estão reunidas todas as condições técnicas e também financeiras para a realização das eleições.

