PR marca eleições para 7 de Outubro

O Presidente da República Earisto Carvalho, marcou para 7 de Outubro, a realização das eleições legislativas e autárquicas. O Chefe de Estado marcou a data das eleições após ter-se reunido na semana passada com os partidos políticos actuantes na sociedade são-tomense. Por unanimidade todas as forças políticas, anunciaram após reunião com Evaristo Carvalho que a data de 7 de Outubro era consensual.

Na noite de segunda – feira o Presidente da República anunciou a marcação das eleições, com data de 7 de Outubro.

Abel Veiga