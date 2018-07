Cimeira de Cabo Verde consolida Estratégia de Segurança Alimentar e Nutricional da CPLP

A II Reunião do Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional da CPLP (CONSAN-CPLP) decorre com a intenção de consolidar a Estratégia de Segurança Alimentar e Nutricional da CPLP (ESAN), realizando-se no âmbito da XII Conferência de Chefes de Estado e de Governo (XII CCEG), a decorrer no dia 16 de julho de 2018, em Santa Maria, na Ilha do Sal, em Cabo Verde – reunindo diversos atores em matéria de Segurança Alimentar e Nutricional (SAN), nomeadamente, autoridades de alto nível dos Governos, parlamentares, autoridades locais, organizações da sociedade civil, representantes do setor privado e pesquisadores/investigadores de todos os Estados membros da CPLP.

A anteceder a plenária, o Secretariado Técnico Permanente do CONSAN-CPLP, com a responsabilidade de coordenar a nível técnico e administrativo os assuntos subordinados à SAN, reúne no dia 14 de julho de 2018.

Na reunião plenária, o Ministro da Agricultura e Meio Ambiente de Cabo Verde, Gilberto Silva, vai acolher os participantes e aprovar a agenda que contempla a apresentação do plano de atividades e orçamento indicativo. Na sessão de abertura ,prevê-se as intervenções da Secretária Executiva da CPLP, Maria do Carmo Silveira, do Diretor-Geral da FAO, Jose Graziano da Silva, do Presidente do Comité Mundial de Segurança Alimentar e Nutricional das Nações Unidas, Mario Arvelo.

Entre os dias 12 e 15 de julho, prevê-se a realização de diversas reuniões subordinadas à temática da SAN, nomeadamente, o “Fórum de Soberania Alimentar das Organizações da Sociedade Civil”, o “Fórum sobre o papel do Sector Privado no desenvolvimento da CPLP”, as reuniões dos Grupos de Trabalho sobre Agricultura Familiar e sobre Nutrição e Sistemas Alimentares, e ainda um evento paralelo sobre Sistemas Importantes do Património Agrícola Mundial.

Fonte ; CPLP