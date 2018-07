STJ excepcional só tem 4 juízes conselheiros

O Supremo Tribunal de Justiça, composto segundo a resolução da Assembleia Nacional por juízes eleitos de forma excepcional, vai ter apenas 4 juízes conselheiros.

A maioria parlamentar da ADI que sustenta o Governo, garantiu hoje com 33 votos a eleição de 4 novos juízes para o Supremo Tribunal de Justiça de carácter excepcional.

Numa sessão plenária marcada pela proibição por parte da mesa da Assembleia, de qualquer debate em torno do processo de eleição dos novos juízes conselheiros, foram eleitos com 33 votos a favor, os senhores Frederique Samba actual Procurador Geral da República, Roberto Raposo ex- Ministro da Justiça e o jurista residente na diáspora Leopoldo Marques, como Juízes Conselheiros do Supremo Tribunal de Justiça. Também com 33 votos a favor a magistrada Euridice Pina Dias, foi eleita para ser Juíza Conselheira do Supremo Tribunal de Justiça.

As forças políticas da oposição votaram contra.

O Supremo Tribunal de Justiça de São Tomé e Príncipe é segundo a lei composto por 5 juízes conselheiros. A própria Assembleia Nacional quando emitiu o despacho para a abertura de candidaturas para selecção de Juízes Conselheiros do Supremo Tribunal de Justiça, garantiu que o concurso tinha sido aberto para 5 vagas. Aliás, o anterior Supremo Tribunal de Justiça que era composto por juízes de carreira, tinha 5 magistrados. É verdade que um deles, deixou o Supremo Tribunal ainda neste ano para integrar o Tribunal Constitucional.

A verdade é que na sessão plenária da Assembleia Nacional desta sexta feira, a maioria parlamentar, elegeu apenas 4 juízes para o Supremo Tribunal de Justiça. Talvez pelo facto de ter carácter excepcional. Talvez porque o juiz conselheiro que passou a pertencer ao Tribunal Constitucional continua a exercer mandato como Juiz Conselheiro do Tribunal Judicial?

Dúvidas que ficaram sem esclarecimento porque hoje o debate do tema foi simplesmente proibido na casa parlamentar.

Abel Veiga