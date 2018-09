7 partidos políticos concorrem às eleições legislativas de 7 de Outubro

7 forças políticas concorrem às eleições legislativas de 7 de Outubro próximo. O Tribunal Constitucional de São Tomé e Príncipe realizou no último fim-de-semana o sorteio de

A coligação PCD-MDFM-UDD ficou no primeiro quadradinho. O partido ADI no segundo, e o MLSTP no terceiro. No quarto quadradinho, está o novo partido político designado Movimento Cidadão Independente de STP.

O Movimento Social Democrata – Partido Verde , ocupa o quinto quadradinho, segue-se o partido Força do povo, e no sétimo e último quadradinho o Partido de Todos os são-tomenses.

A ordem dos partidos no boletim de voto para as eleições legislativas resultou do sorteio efectuado pelo Tribunal da Primeira Instância para as eleições autárquicas e regionais. Isso mesmo confirmou o Juiz Presidente do Tribunal Constitucional José Bandeira. A sessão que decorreu na sala do Tribunal Constitucional acabou por ser a confirmação da ordem estabelecida a quando do sorteio para as eleições autárquicas realizado no Tribunal da Primeira Instância.

Assim nos boletins de voto para as eleições legislativas e para as eleições autárquicas na ilha de São Tomé os partidos políticos estarão ordenados da mesma forma.

No que concerne as eleições regionais na ilha do Príncipe, apenas existem 3 forças políticas concorrentes. O Movimento Verde para o Desenvolvimento do Príncipe, está no primeiro quadradinho, segue-se a União para Mudança e Progresso do Príncipe de José Cassandra, e no terceiro quadradinho o MLSTP / PSD.

Abel Veiga