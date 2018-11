Juiz libertou 5 alegados golpistas, incluindo 3 cidadãos espanhóis

Orlando Pérez López, José Manuel López Jiménez e Marco Martínez Méndez, são os três cidadãos espanhóis que desde 4 de Agosto passado foram detidos pelas forças de segurança, por alegada acção terrorista para subverter a ordem constitucional. Outros dois cidadãos são-tomenses nomeadamente Albertino Francisco ex-ministro da Juventude e Desportos, e Armando um cidadão são-tomense que no passado foi operacional do extinto batalhão sul africano “ Os Búfalos”.

No dia 8 de Novembro, o Procurador Geral da República Inald Kelve de Carvalho, fez circular um comunicado dando conta que foram deduzidas acusações contra 20 pessoas alegadamente implicadas na tentativa de Golpe de Estado.

Segundo o Procurador Geral da República, os 5 homens que continuavam detidos desde o mês de Agosto, assim como outros 15 implicados, são acusados na prática de 3 crimes de conjura, 3 crimes de alteração do Estado de Direito, crimes de atentado contra o Presidente da República, crime de associação criminosa, crime de posse de armas proibidas, engenhos e substâncias explosivas e crime de contrafacção de moedas.

A alegada intentona que segundo o Procurador geral da República tinha como alvo o Presidente da República, foi desmantelada pelas forças de segurança do Estado. O Procurador Geral garantiu que o processo seguia para os tribunais com vista a realização do julgamento.

No entanto na tarde de 26 de Novembro- segunda – feira, o Téla Nón foi informado pela defesa dos 5 arguidos que se encontravam em prisão preventiva, de que por decisão do juiz do processo, foram todos postos em liberdade.

Alguns dos arguidos já foram vistos esta terça feira a circular na cidade de São Tomé. Segundo a defesa, os 5 homens estão em liberdade, sob termo de identidade e de residência, aguardando sob esta medida de caução, o julgamento cuja data é desconhecida.

Abel Veiga