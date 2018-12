Nova Maioria – Reposição da  legalidade esta sexta feira nos Tribunais

Uma nota da mesa da Assembleia Nacional, que o Téla Nón teve acesso, convoca os deputados para uma sessão plenária nesta sexta feira, a partir das 10 horas.

Mas, a sessão plenária de hoje, tem uma agenda especial. No primeiro ponto do período da ordem do dia, destaca-se a necessidade do ex-ministro da defesa e administração interna Arlindo Ramos, actualmente deputado da nação, ser autorizado pela Assembleia Nacional a comparecer no Tribunal da Primeira Instância, para ser interpelado pelo Juiz como testemunha num processo que não é citado no programa parlamentar.

Informações recolhidas pelo Téla Nón, indicam que o ex-ministro da Defesa e Administração Interna, está a ser procurado pelo Tribunal da Primeira Instância, para ajudar no esclarecimento de um dos golpes de Estado, que foi denunciado pelo próprio ministro a cerca de 6 meses.

Depois, a sessão plenária desta sexta feira, pode ter efeito de uma HECATOMBE legal para a justiça são-tomense, mais concretamente os Tribunais. É que os deputados vão analisar o projecto de resolução que revoga as resoluções números 106, 107 e 110 de 2018 da Assembleia Nacional.

As tais resoluções que agora poderão ser revogadas pela nova maioria parlamentar(MLSTP-Coligação), estão relacionadas com a exoneração e aposentação compulsiva dos 4 juízes do Supremo Tribunal de Justiça, que foram afastados do sistema, em julho de 2018, após terem subscrito no dia 27 de Abril de 2018, o Acórdão que devolveu a cervejeira Rosema, ao empresário angolano Melo Xavier.

A revogação das tais resoluções aprovadas pela antiga maioria parlamentar da ADI(na foto em cima), porá também fim ao mandato dos Juízes do Supremo Tribunal Excepcional, criado pela ex-maioria parlamentar da ADI, e que tomou posse em julho passado sob a presidência do Juiz Conselheiro Roberto Raposo.

Se a nova maioria parlamentar(na foto) aprovar a resolução revogatória, o exonerado e compulsivamente aposentado Juiz conselheiro Manuel Silva Gomes Cravid, regressará as suas funções como Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, e acompanhado pelos seus pares, nomeadamente os juízes conselheiros exonerados pela antiga maioria parlamentar da ADI, Alice Carvalho, Frederico da Glória e Silvestre Leite.

Aliás, o documento da Assembleia Nacional diz que a sessão plenária de hoje, será para analisar a resolução que revoga as anteriores resoluções, e «consequente recondução dos 4 juízes conselheiros do Supremo Tribunal de Justiça», lê-se no documento.

O terceiro ponto da ordem do dia da sessão plenária desta sexta feira, confirma a limpeza da alegada ilegalidade que a anterior maioria parlamentar, realizou nos Tribunais. Pois diz o documento que nesta sexta – feira, os deputados vão analisar também o projecto de resolução que «revoga a resolução número 89 de 2018 da Assembleia Nacional e consequente cessação de funções dos juízes do Tribunal Constitucional».

A nova maioria parlamentar, composta pelo MLSTP e a Coligação PCD-MDFM-UDD, poderá nesta sexta feira, por fim ao Tribunal Constitucional Autónomo, que foi criado apenas e só pelo partido ADI, e sob intervenção dos Ninjas da Administração Interna de Arlindo Ramos.

Sob ordens do Governo da ADI, os Ninjas invadiram o parlamento no dia 15 de Janeiro de 2018, para expulsar os deputados da oposição, que contestavam a modalidade de constituição do Tribunal Constitucional, só com pessoas indicadas pelo ADI.

O povo mudou a regra do jogo no dia 7 de Outubro. A anterior oposição minoritária é hoje a nova maioria em São Tomé e Príncipe. E tudo indica que hoje, por vontade do povo, a Nova Maioria, vai reformar as reformas a mão armada (Ninjas), que Patrice Trovoada e a ADI realizaram nos Tribunais Judicial e Constitucional.

