Juízes do TC cessam funções por causa da Fraude de Janeiro

A resolução da Assembleia Nacional que cessou as funções dos 5 juízes do Primeiro Tribunal Constitucional Autónomo, diz que os mesmos foram eleitos por Fraude a Lei. «Considerando que tratou-se de uma verdadeira Fraude a Lei, a Assembleia Nacional visando corrigir as ilegalidades e as inconstitucionalidades, e com o fim de repor o normal e o regular funcionamento do Tribunal Constitucional, e em obediência a Constituição e as Leis da República resolve nos termos das alíneas B e D ambas do artigo 97º da Constituição da República Democrática de São Tomé e Príncipe revogar a resolução 89 de 2018 da Décima Legislatura com a data de 24 de Janeiro de 2018, que nomeou os Juízes do Tribunal Constitucional», diz a resolução aprovada pela maioria parlamentar, e lida pelo deputado Arlindo Barbosa, na qualidade de secretário da mesa da Assembleia Nacional.

A resolução, aprovada com 28 votos a favor da nova maioria (MLSTP – Coligação PCD-MDFM-UDD), determina que «cessão imediatamente as funções dos juízes conselheiros do Tribunal Constitucional, os senhores :

José António da Vera Cruz Bandeira

Carlos Olímpio Stock

Kótia Solange Menezes

Fábio da Graça Sardinha e Santos

Jonas Gentil de Ceita »

A Assembleia Nacional, diz ainda que foram retirados todas as regalias e os bens do Estado que estavam na disposição dos 5 juízes do Tribunal Constitucional.

A resolução, concluiu que dentro de 30 dias serão eleitos novos juízes para o Tribunal Constitucional. Delfim Neves Presidente do Parlamento convidou todas as bancadas parlamentares a apresentarem propostas de figuras para serem escolhidas para compor o Tribunal Constitucional, tendo em conta a proporcionalidade da representação parlamentar.

Os 5 juízes agora exonerados, tinham sido eleitos apenas e só, pela ADI, que em Janeiro era o partido maioritário em São Tomé e Príncipe.

Abel Veiga