Presidente desagradado

Evaristo Carvalho, Presidente da República entrou desagradado no ano 2019. Tudo por causa da da recondução pela Assembleia Nacional dos 4 juízes do Supremo Tribunal de Justiça que foram exonerados pela anterior maioria parlamentar do partido ADI.

Na sua mensagem por ocasião do ano novo, Evaristo Carvalho, considerou também a exoneração pela Assembleia Nacional dos 5 juízes do Tribunal Constitucional, como sendo uma ingerência do parlamento e que representa a violação dos princípios constitucionais.

«Face as últimas resoluções aprovadas pela Assembleia Nacional em que foram reconduzidos juízes do Supremo Tribunal de Justiça e exonerados os do Tribunal Constitucional, na qualidade de Chefe de Estado, não poderia deixar de manifestar o meu desagrado no desfecho deste caso repleto de ingerência»,declarou Evaristo Carvalho na sua alocução à nação.

O Presidente da República considera que o parlamento violou princípios constitucionais. «Se essa ingerência representa violação dos princípios constitucionais, para muitos observadores, ela porém resulta fundamentalmente da descredibilidade notável no seio da classe jurídica de sua pouca sriedade no exercício do poder judicial. As denúncias de crime de corrupção e de crime contra a segurança do Estado são poucas vezes esclarecidas», pontuou o Chefe de Estado.

Apesar da turbulência nos Tribunais, o Chefe de Estado acredita no futuro do país. «São Tomé e Príncipe é um país com futuro, pelo que apelo a todos para maior apego ao trabalho, ao respeito pela propriedade privada, primando-se pela coesão e solidariedade que deva existir entre todos», frisou.

Neste ano novo, o Governo é desafiado a mobilizar recursos, para combater a pobreza e o desemprego. «É preciso continuar a empreender esforços na mobilização de recursos para a infraestruturação do país como pressuposto para atracção de investimentos geradores de emprego, sobretudo jovem», concluiu.

Esperança, paz e muitas realizações são os votos do Presidente da República a todos os são-tomenses em 2019.

Abel Veiga