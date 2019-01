Operacional que denunciou Patrice Trovoada acusa Ministério Público

O ataque de Peter Lopes, antigo operacional do Batalhão Búfalo contra o Ministério Público de São Tomé e Príncipe, tem a ver com a denúncia que o mesmo fez em Agosto de 2017, contra o ex-Primeiro Ministro Patrice Trovoada. Num vídeo que circulou nas redes sociais e foi reproduzido pelos órgãos de comunicação social, Peter Lopes, acusou Patrice Trovoada de ter sido o financiador do Golpe de Estado de julho do ano 2003.

Mais ainda, garantiu que o ex-Primeiro Ministro, deu ordens aos operacionais do batalhão búfalo que organizaram e executaram o golpe de Estado, para matarem três personalidades, nomeadamente os ex-Presidentes Manuel Pinto da Costa e Fradique de Menezes(este na altura(2003) Presidente da República), e o actual Ministro da Defesa e Ordem Interna o coronel Óscar Sousa.

Peter Lopes que regressou a São Tomé e Príncipe na última semana, estranha o facto do Ministério Público são-tomense não o ter convocado para prestar declarações no âmbito do processo crime solicitado por forças políticas e a sociedade civil são-tomense, no sentido do esclarecimento do caso.

O jornalista Manuel Barros, do Jornal Vitrina, entrevistou Peter Lopes em São Tomé, e relata as acusações feitas pelo ex-operacional do Batalhão Búfalo contra o Ministério Público de São Tomé e Príncipe.

Peter Lopes, um dos participantes do golpe militar de 2003 em São Tomé acusou hoje o Ministério Publico de “falta de interesse” na investigação de acusações ao ex-primeiro-ministro, Patrice Trovoada, segundo a qual o antigo chefe do governo teria dado ordens para assassinar, na altura, três figuras do estado, nomeadamente, Manuel Pinto da Costa, Fradique de Menezes e Óscar Sousa.

“Para mim essa gente da Procuradoria Geral da República (PGR) não tem moral. Se eles não têm interesse, eu muito menos. Eu já fiz a acusação, eles procuram o homem (Patrice Trovoada), e esclarecemos isso”, disse Peter Lopes, ex-soldado do extinto Batalhão Búfalo.

Há pouco mais de cinco meses, num vídeo colocado na sua página de rede social Facebook, Peter Lopes referiu Patrice Trovoada como sendo o financiador do golpe de estado de 2003 em São Tomé, altura em que deu ordens expressas para assassinar fisicamente três figuras do estado são-tomense, designadamente os ex-presidentes, Manuel Pinto da Costa, Fradique de Menezes e o ex-ministro da defesa, Óscar Sousa.

«Eu mandei uma carta a Procuradoria Geral da República são-tomense, porque é que não me responderam? Como sabem que eu ia dizer verdades que iriam mexer com muita gente, o Ministério Publico simplesmente rasgou a minha carta”, acusou Peter Lopes.

“Já fiz o que tinha que ser feito, agora se eles (os tribunais) quiserem, que venham ter comigo. Não tenho que ir a Procuradoria Geral da República ou os Tribunais a dizer que eu estou aqui, aliás, eles sabem que eu estou cá”, acrescenta.

Diz que “assume” essas declarações fez e em caso de ser chamado aos tribunais vai poder provar que “Patrice Trovoada deu ordens” para assassinar Pinto da Costa, Fradique de Menezes e Óscar Sousa sem “precisar de um advogado”.

“Todo o mundo sabe que o Sr. Patrice Trovoada estava bastante envolvido no financiamento do golpe de estado de 2003, a intenção dele era matar aquelas figuras, mas não era essa a nossa intenção porque nós somos são-tomenses. Houve golpe, mas não houve sangue”, explica.

Lembra ainda que um dos motivos que levou os golpistas a não acatarem a decisão foi os laços familiares que ligam os são-tomenses.

“Embora fizemos a nossa vida militar fora do país, numa unidade especial (Batalhao 33 ‘Bufalo’ da empresa Executive Otocome, da África do Sul), nós continuamos com aquela cultura do são-tomense, somos filhos de são-tomenses, nascemos aqui, jogamos futebol aqui”, defendeu.

Peter Lopes explicou que alguns dias depois de fazer o vídeo, o governo de Patrice Trovoada “mandou uma carta” ao governo da África do Sul para saber se realmente fui eu que fiz o vídeo”.

“Fui chamado pelo ministério dos negócios estrangeiros da África do Sul, a Interpol e a Inteligência sul africana e numa reunião eu assumi claramente que fui eu que fiz o vídeo”, explicou.

“Mandaram-me embora porque viram que eu simplesmente falei a verdade ao povo que eu queria que soubesse”.

“O sr. Patrice Trovoada sabe perfeitamente porque razão o Ministério Publico não aceitou que eu viesse a São Tomé para fazer essas declarações. Eu queria que o meu julgamento ou as minhas declarações fossem publicas para que todo o povo me ouvisse”, explicou.

Diz que “tudo agora depende da justiça, se quiserem abrir o processo que o façam”, manifestando-se disponível “a toda e qualquer hora” para depor no Ministério Público ou nos tribunais, mas que espera que a decisão parta dos órgãos judiciais.

Peter Lopes está no país há uma semana, mas garante que não vai, por iniciativa própria, ao Ministério Público, por achar que seria “perda de tempo”.

M. Barros