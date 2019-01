Governo deu posse ao novo Governador do Banco Central

O Governo do Primeiro Ministro Jorge Bom Jesus, exonerou Hélio Almeida. ex-Governador do Banco Central e o respectivo conselho de administração, e sustentou a decisão com a denúncia de situações anómalas verificadas no processo de reforma monetária, que segundo o executivo culminaram « com a transferência de avultadas somas para uma conta de uma sociedade de direito britânico bem como uma queixa-crime relacionada com denúncia de uso indevido de notas velhas recolhidas no âmbito desta reforma».

A reforma monetária que gerou a nova dobra, custou ao país mais de 1 milhão e 500 mil euros. As novas notas sobretudo de 200 dobras, que entraram em circulação no início de 2018, deixaram de ser vistas nas vésperas das eleições legislativas de Outubro de 2018.

O Governo, apresentou mais razões para por fim ao mandato do governador Hélio Almeida. «As suspeitas de falta de transparência verificada no processo de adjudicação e execução das obras do novo edifício do Banco Central».

20 dias, após o Governo ter decidido em conselho de ministros, exonerar o governador Hélio Almeida e o respectivo conselho de administração, e nomear Américo Barros como novo Governador, a resolução governamental terá tido finalmente a luz verde do Presidente da República(promulgação).

Esta sexta feira, Américo Barros, tomou posse como novo Governador do Banco Central, numa cerimónia que decorreu no Palácio do Governo. «Acabo de assumir uma responsabilidade enorme num dos períodos mais críticos tanto para economia, como para o sistema bancário são-tomenses. O quadro macroeconómico actual, caracterizado por desaceleração do PIB, subida da inflação, derrapagens orçamental, fiscal e monetária não só provocou o incumprimento de metas quantitativas dos indicadores acordados com FMI e Banco Mundial como também elevou o custo de vida através de subida generalizada do preço», declarou o novo Governador do Banco Central.

Modernização do sistema de pagamento automático é uma das prioridades do novo Governador, assim como a introdução no sistema financeiro nacional dos cartões de crédito internacionais, como Mastercard e Visa.

Luís de Sousa, ex-Governador do Banco Central, também tomou posse como vice-governador da instituição.

Eugénio Soares outro ex-governador do Banco central, Esperança da Costa e Alcino Baptista de Sousa, formam o corpo do novo Conselho de Administração do Banco Central de São Tomé e Príncipe.

Abel Veiga