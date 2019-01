Presidente exige que o Governo faça marcha atrás na nomeação do novo Governador do BC

A assessora de imprensa do Presidente da República, apareceu esta quarta feira nos órgãos de comunicação social(Televisão), a ler uma carta que o Presidente da República Evaristo Carvalho endereçou ao Primeiro Ministro Jorge Bom Jesus.

Segundo a leitura feita pela assessora Hélia Almeida, o Presidente da República insurge-se contra a exoneração pelo governo e através de uma resolução do conselho de ministros, de Hélio Almeida do cargo de Governador do Banco Central, assim como dos demais membros conselho de administração A mesma resolução do conselho de ministros, nomeou Américo Barros como novo administrador do Banco Central, e constitui uma nova equipa de administradores que foram empossados na última semana.

Evaristo Carvalho considera que o acto do Primeiro Ministro Jorge Bom Jesus, e do seu Governo, representa uma usurpação dos seus poderes como Chefe de Estado e viola a constituição.

Diz ainda que a resolução do conselho de ministros não é uma alternativa válida no ordenamento jurídico nacional. « Não podem vossas excelências e o governo ignorarem as condições de forma e de substancia para a exoneração do Governador do Banco Central e a nomeação de um novo Governador. Na verdade só um decreto devidamente promulgado pelo Presidente da República, e observado os pressupostos legais impostos pelo legislador pode ter validade jurídica e força executória para o efeito. A resolução do Conselho de Ministros não é uma alternativa válida no ordenamento jurídico nacional por ser contrária a constituição da república e a lei, e constitui uma transgressão demasiado ostensiva as normas em vigor que ofende seriamente o senso comum», diz a carta lida pela assessora de imprensa do Presidente da República.

Evaristo Carvalho avisou a Jorge Bom Jesus, que enquanto Presidente da República não vai consentir esta usurpação dos seus poderes. «Não podendo de algum modo consentir tal usurpação dos poderes próprios que me são constitucionalmente outorgados, venho com a merecida vénia pedir a vossa excelência que faça imediatamente cessar esta transgressão que como facilmente compreenderá não deixará de ter consequências para o Banco Central e para a economia nacional».

Presidente, pedi anulação da resolução do conselho de ministros que exonerou Hélio Almeida e nomeou Américo Barros como novo Governador do Banco Central.

O Chefe de Estado decidiu abrir esta contenda político-institucional, numa altura em que se encontra em São Tomé e Príncipe, uma delegação do FMI que está a avaliar a situação macro-económica do país. A última missão do FMI esteve em São Tomé e Príncipe no final do mês de agosto de 2018.

Abel Veiga