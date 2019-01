PM Jorge Bom Jesus já respondeu a carta do Presidente Evaristo

Numa carta de 4 páginas, o Primeiro Ministro Jorge Bom Jesus respondeu a missiva que lhe foi endereçada pelo Presidente da República Evaristo Carvalho. O Presidente pediu ao chefe do governo que «faça imediatamente cessar esta transgressão…», aludindo assim a resolução do conselho de ministros que exonerou o antigo governador do Banco Central e nomeou o novo Governador Américo Barros.

O Chefe do Governo, Jorge Bom Jesus, esgrime argumentos que contrariam a posição do Presidente da República, que considerou a resolução do governo como violadora da constituição política. O Primeiro Ministro, recorre à constituição política e as demais leis, para provar ao Presidente da República de que o governo não violou a lei fundamental. Jorge Bom Jesus , enriquece a sua carta de resposta à Evaristo Carvalho, com conteúdos pedagógicos em matéria constitucional, para deixar o Presidente Evaristo Carvalho devidamente esclarecido.

O Chefe do Governo advertiu ao Presidente da República para o facto de que nunca enquanto Primeiro Ministro e Chefe do Executivo, jamais aceitará qualquer interferência de outro órgão de soberania nas competências que são exclusivas do Governo.

Leia na íntegra a carta que vinca o posicionamento do governo em relação a polémica levantada pelo Presidente da República em torno da nomeação do novo Governador do Banco Central :

Abel Veiga