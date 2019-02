TC Autónomo renasceu com Pascoal Daio como Presidente

A Assembleia Nacional de São Tomé e Príncipe, que desde 2018 se tornou numa espécie de “matadouro” de Tribunais, concluiu no início de 2019, o segundo processo de exoneração dos juízes dos Tribunais judicial e constitucional, e a consequente nomeação e empossamento de novos juízes para reanimar os Tribunais.

Depois de nomear novos juízes para o Supremo Tribunal de Justiça, a nova maioria parlamentar liderada pelo MLSTP, elegeu novos juízes conselheiros para o Tribunal Constitucional, após ter mandado para casa, outros 5 juízes conselheiros que foram investidos pelo partido ADI em 2018.

António Tomé Reffer Raposo, Maria Alice Carvalho, Carlos Stock, Leopoldo Marques e Pascoal Daio, são os 5 novos juízes do Tribunal Constitucional.

Delfim Neves, Presidente da Assembleia Nacional que investiu os novos juízes, apelou a ponderação dos mesmos na eleição do Presidente do Colectivo.

Os juízes conselheiros António Tomé Reffer Raposo e Maria Alice Carvalho, foram escolhidos pelo Partido MLSTP. O Juiz Conselheiro Pascoal Daio foi escolhido pela coligação PCD-MDFM-UDD.

Carlos Stock e Leopoldo Marques são sobreviventes do grupo de juízes do Tribunal Constitucional e do Tribunal Judicial, que a nova maioria parlamentar exonerou neste ano de 2019.

Carlos Stock enquanto militante da ADI tinha sido nomeado pelo seu partido como Juiz do Tribunal Constitucional Autónomo em 2018. Foi exonerado pela nova maioria parlamentar. Mas no quadro da concertação para impor equilíbrio no Tribunal Constitucional acabou por ser reconduzido tendo em conta que a ADI recusou indicar dois nomes para o cargo.

O mesmo expediente aconteceu com o Juiz Conselheiro Leopoldo Marques, que depois de ter sido exonerado pela nova maioria parlamentar do cargo de juiz no Supremo Tribunal de Justiça, foi repescado para o Tribunal Constitucional.

Assim que terminou a cerimónia de investidura, os 5 juízes reuniram-se no Tribunal Constitucional e elegeram o Presidente do Colectivo. Pascoal Daio, ex-Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, doutorado em Direito em França, e que nos últimos anos exerceu a função de advogado destacado na praça são-tomense, foi escolhido pelos seus pares, como novo Presidente do Tribunal Constitucional. António Raposo, ex-Procurador da República, foi eleito vice -Presidente.

Abel Veiga