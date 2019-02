Declaração convicta do Primeiro Ministro Jorge Bom Jesus no distrito de Caué, para dissipar dúvidas deixadas no ar pelas suas declarações da última semana no distrito de Lobata.

Tanto em Lobata como em Caué o Chefe do Governo trabalhava com as populações dos respectivos distritos na recolha de subsídios para a elaboração do Orçamento Geral do Estado de 2019.

Em Lobata no dia 17 de Fevereiro, o Primeiro Ministro disse aos populares que «não estou preocupado com o número de dias que eu vou permanecer no Governo, ou a testa do Governo. Cada dia vai ser um dia de realização, seja quanto tempo for, quererei é sair disto com o sentimento do dever cumprido».

O Téla Nón encontrou nesta declaração do Primeiro Ministro, a manifestação de alguma dúvida sobre o tempo do seu mandato.. A Constituição Política indica 4 anos como tempo de mandato de um Governo.

Alguns dias depois em Caué, Jorge Bom Jesus, já não disse «seja quanto tempo for, quererei é sair disto com o sentimento do dever cumprido».

O Primeiro Ministro, foi concreto e peremptório. «Este governo tem 4 anos. O nosso programa de governo, aprovado na Assembleia Nacional é para 4 anos. E como se sabe este país é neste momento um oásis de paz. Deixamos ADI governar 4 anos, pela estabilidade, e sobretudo para começar a criar espaços para o desenvolvimento. Portanto este governo também vai ter 4 anos», declarou o Chefe do Governo.

Questionado pelos jornalistas que acompanhavam os trabalhos de preparação do Orçamento Participativo,, Jorge Bom Jesus, recusou ter qualquer dúvida sobre o seu destino a frente do governo. «Não tenho a menor dúvida. Eu acho que há muita esperança depositada em mim. Eu não posso defraudar. Estou condenado a vencer e trazer soluções para este país. Eu nunca seria o primeiro a abandonar o barco», pontuou.

O Primeiro Ministro disse estar comprometido com o povo. As sessões de diálogo com as populações no quadro do orçamento participativo, trouxe mais desafios que devem ser realizados urgentemente. «Tenho dito aos ministros e ministras, temos um tempo,mas não vejam o tempo, não deixar para amanha coisas que deveriam ter sido feitas ontem. Este é meu estado de espírito. Como digo, eu já não espero, eu sou aquele de quem se espera», concluiu.

A sessão de auscultação das populações com vista a elaboração do orçamento de Estado para 2019, terminou no último fim de semana na capital do país, São Tomé. O povo saiu as ruas da cidade capital para saudar Jorge Bom jesus, numa manifestação de grande popularidade que o actual chefe do Governo desfruta no seio do povo são-tomense.

Abel Veiga