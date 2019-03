Parlamento investiga envolvimento de Patrice Trovoada em golpe de Estado de 2003

O parlamento são-tomense institui “nos próximos dias” uma comissão de inquérito para investigar acusações de que o ex-primeiro ministro Patrice Trovoada(na foto) financiou o golpe de Estado de 2003.

“Essa comissão será composta por nove membros, sendo quatro indicados pelo MLSTP-PSD, outros quatro do Ação Democrática Independente (ADI) e um indicado pela coligação PCD-UDD-MDFM”, disse Amaro Couto, líder parlamentar do MLSTP-PSD.

De acordo ainda com Amaro Couto, “o presidente da Assembleia Nacional vai pedir aos grupos parlamentares para propor os nomes” dos deputados que irão integrar a comissão parlamentar de inquérito (CPI). O ADI provavelmente não vai designar membros para essa comissão. Questionado sobre a legitimidade dessa CPI, caso isso aconteça, Amaro Couto afirmou que “politicamente tem que se fazer uma leitura, mas regimentalmente a comissão terá quórum para funcionar”.

Em agosto do ano passado, Plácido ‘Peter’ Lopes, num vídeo publicado na sua página de rede social Facebook, acusou o antigo primeiro-ministro Patrice Trovoada (2010-2012 e 2014-2018) de do golpe de Estado de 2003, tendo dado ordens para assassinar os ex-Presidentes Manuel Pinto da Costa e Fradique de Menezes e o então ministro da Defesa, Óscar Sousa.

Peter Lopes é um cidadão são-tomense e antigo soldado do extinto Batalhão Búfalo sul-africano, residindo atualmente na África do Sul. Em finais de janeiro deslocou-se a São Tomé e reiterou as acusações, acusando o Ministério Publico (MP) de falta de interesse em investigar o caso.

O procurador-geral da República de São Tomé e Príncipe, Kelve Nobre de Carvalho, afirmou que o Ministério Público não tinha forma de abrir um processo, uma vez que, pouco depois dos acontecimentos, Fradique de Menezes “concedeu um indulto presidencial a todos os envolvidos”, e que foi publicado em Diário da República.

“O indulto constitui uma das causas da extinção da ilicitude. Não é possível falar de um possível procedimento criminal”, disse o procurador-geral.

Mas, depois de uma longa entrevista dada por Peter Lopes à TVS, televisão pública do país, o assunto foi discutido no parlamento, que aprovou uma resolução que cria a comissão parlamentar de inquérito. “Há elementos novos que devem ser investigados”, disse o líder da bancada do MLSTP-PSD.

“Mandar matar, são factos novos que não têm sequer ligação com o golpe de Estado. Financiamento do golpe de Estado, também não sei se isso era conhecido no âmbito da amnistia, é preciso saber se isso entra também no âmbito da amnistia ou não, é um trabalho que a comissão parlamentar de inquérito terá que fazer”, explicou.

Amaro Couto, jurista de profissão, insiste que “dar ordens para assassinar um cidadão não pode ser abrangido por uma lei de amnistia, tem que estar desligado do golpe de Estado”.

A CPI tem um prazo de 45 dias para concluir o inquérito. “Se houver matéria que indicie crime, tem que ser enviado para o Ministério Publico; se houver matérias que indiciam responsabilização civil, envia-se para o tribunal de segunda instância, e se for questão de foro político a decisão caberá à Assembleia Nacional”, comentou Amaro Couto.

A iniciativa para a criação da CPI partiu do grupo parlamentar do MLSTP-PSD, que defende a necessidade de “apurar a veracidade das declarações do cidadão ‘Peter’ Lopes”.

“Tais declarações consubstanciam factos novos antes desconhecidos no conjunto dos factos arrolados no quadro dos acontecimentos relacionados com o golpe de Estado que desestabilizou a ordem constitucional então vigente”, indica essa formação política, em exposição feita ao parlamento.

Os deputados social-democratas consideram ainda que as declarações de ‘Peter’ Lopes “assumem elevada gravidade à luz do ordenamento jurídico nacional, construída à volta de grandes equilíbrios em nome do respeito, da salvaguarda, da tranquilidade e da preservação da integridade física e moral de cada um dos membros da sociedade”.

“Tais declarações pretendem que num dado momento pesaram graves ameaças sobre a integridade física dos cidadãos visados para serem mortos”, sublinham no documento, acrescentando que ‘Peter’ Lopes pretende “indicar especificamente para a fonte de financiamento, na origem da concretização do golpe de Estado que ofendeu gravemente a ordem constitucional vigente no país em julho de 2003”.

A criação da comissão de inquérito teve 30 votos a favor – das bancadas do MLSTP, da coligação PCD-UDD-MDF, e dos dois deputados independentes do Movimento por Caué – e 23 votos contra, da bancada da ADI, com 25 assentos parlamentares.

M. Barros / Jornal Vitrina