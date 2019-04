PR abriu ano judicial com pesar pelo naufrágio que para já, matou 7 são-tomenses

Evaristo Carvalho, pediu um minuto de silêncio em honra as vítimas do naufrágio do navio Amfitrit. No Cinema Marcelo da Veiga, o Chefe de Estado, endereçou condolências as famílias enlutadas. «As minhas primeiras palavras são de pesar, pelo trágico acontecimento de ontem que culminou uma vez mais com perdas de vidas humanas e que deixou o país estarrecido, e preocupado com as ligações marítimas entre as duas ilhas», afirmou o Presidente da República.

Enquanto Presidente da República, apelou para que o Estado aja no sentido de evitar que «situações similares sejam apenas memórias de um passado que apesar de doloroso, jamais se repetirá», frisou.

Para além de condolências as famílias enlutadas, o Presidente da República, manifestou total apoio e solidariedade ao Governo regional do Príncipe. e exigiu que « o Governo Central para envide todos os esforços que permitam resolver as questões à volta deste acidente».

Evaristo Carvalho, pediu assumpção de responsabilidade por parte das instituições e dos órgãos do Estado, e ao ministério público lançou um desafio. «Que o ministério público que é titular da acção penal, não se limite aos inquéritos, mas vá o mais longe possível, apurando e assacando todas responsabilidades, de modo a minimizar a dor em particular das famílias e da sociedade em geral, para que não estejamos continuamente em determinados recordes, por razões negativas», concluiu o Chefe de Estado.

Abel Veiga