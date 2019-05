O Povo do Príncipe diz que o seu manifesto é contra a marginalização da ilha, e questiona o país sobre o que será do Príncipe depois do período de luto que já terminou, em honra as vítimas de mais um naufrágio que desta vez envolveu o navio Amfitrit com a morte de 8 pessoas, e o desaparecimento de outras 9.

Leia o manifesto na íntegra – Manifesto