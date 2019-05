CSD ordenou a cessação das funções do Chefe de Estado Maior das FASTP

O Conselho Superior de Defesa( CSD), órgão de consulta do Presidente da República e Comandante Supremo das Forças Armadas, anunciou esta quinta – feira a cessação das funções do brigadeiro Horácio Sousa(na foto), como Chefe de Estado Maior das Forças Armadas de São Tomé e Príncipe.

O anúncio foi feito pelo porta voz do Conselho Superior de Defesa, o Coronel Marçal Lima. Segundo o porta voz, o mandato de 3 anos do brigadeiro Horácio Sousa, expirou a cerca de 1 ano.

O Coronel Marçal Lima, acrescentou ainda que o próximo Chefe de Estado maior das Forças Armadas de São Tomé e Príncipe, será nomeado segundo a lei pelo Governo, que deverá escolher entre os coronéis no activo e com mais de dois anos com a tal patente, para substituir Horácio Sousa como Chefe de Estado Maior das Forças Armadas.

O porta voz não revelou o nome do próximo Chefe de Estado Maior das Forças Armadas, mas prometeu que será conhecido nas próximas horas.

O Conselho Superior de Defesa, é presidido pelo Presidente da República Evaristo Carvalho, e dentre os membros deste órgão, destacam-se o Primeiro Ministro, o ministro da defesa, os comandantes da guarda costeira e do exército, assim como o comandante geral da polícia nacional.

Abel Veiga