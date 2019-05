Novo Líder da oposição promete «um ADI maior…..e de combate a corrupção no país»

«ADI tem que ser maior do que cada um dos seus militantes e dirigentes. ADI no Primeiro Lugar». Declaração de Agostinho Fernandes no Congresso da ADI.

Sarar as feridas internas no partido, é a primeira missão do novo Presidente. «O Compromisso que aqui queremos assumir é que vamos tudo fazer para sarar as feridas no seio da nossa família política promovendo o incessante diálogo, com vista ao restabelecimento da Confiança, da União e da Coesão, enquanto condições necessárias para o restabelecimento da grandeza do nosso partido», afirmou.

Num discurso de 3 páginas o líder da oposição em São Tomé e Príncipe, destacou algumas causas das feridas abertas no seio do partido. Os “Lambe Botas” criados no seio do partido, provocaram estragos no seio da família Acção Democrática Independente. «Um partido que poderia estar hoje na governação do país não fosse algumas atitudes de intriga em relação a alguns dos nossos colegas, com o intuito de diminuir e de enfraquecer o nosso partido. Nós já não queremos Lambe Botas no ADI. Nós já não queremos mais intrigas dentro do ADI». Sublinhou.

Agostinho Fernandes, tem consciência que São Tomé e Príncipe, precisa nesta altura de um ADI vivo, com um líder actuante, presente e com o pés firmes no solo pátrio. «O país precisa de um ADI coeso, capaz de fazer uma oposição cerrada, mas construtiva», pontuou.

No discurso de 3 páginas, o militante que abriu uma nova era no partido, lançou um olhar sobre o país, onde ADI tem que ser o maior. «As instituições públicas tendem a se transformar num garimpo dos políticos, e a busca cega da riqueza não gerada tornou-se uma obsessão. Aliado a este facto, não se vislumbra qualquer perspectivas realista de crescimento da nossa economia……», frisou.

Jovem de 48 anos, ex-membro de uma geração de quadros são-tomenses, que ao regressar ao país, se auto proclamou de ser “Geração Esperança”, Agostinho Fernandes, apontou o caminho que o ADI vai desbravar para dignificar São Tomé e Príncipe. «Como já dissemos o ADI que queremos para São Tomé e Príncipe, sonha com um país onde a ordem e o respeito sejam valores centrais. Um país com um povo consciente do seu valor, e que não aceita a sua própria instrumentalização quer política quer económica. Onde os dirigentes sejam os primeiros e mais fiéis defensores do primado da lei . Um país que não descrimina os seus filhos em função da sua ideologia ou opção política e partidária», afirmou.

O mal maior que o país enfrenta, pode ser tratado com o jovem líder da ADI. «Um país que não aceita a corrupção, nem aceita conviver com corruptos na esfera do poder. Um país que aposta no trabalho e na inovação, um país que não tolera a impunidade que responsabiliza cada um pelos seus actos», realçou.

Agostinho Fernandes disse que sabe que São Tomé e Príncipe,deve despontar no azul denso que é a cor do seu partido. «Queremos um São Tomé e Príncipe que não nos envergonha perante a diáspora e a comunidade internacional». Concluiu.

ADI virou a página no último fim de semana.

Abel Veiga