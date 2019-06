Confiança renovada em JBJ para dissipar intoxicação política

A Assembleia Nacional renovou o voto de confiança ao Primeiro Ministro Jorge Bom Jesus, e ao seu Governo. Um acto político que acabou por ser um desafio lançado pelo p´roprio Chefe do Governo à Assembleia Nacional.

Jorge Bom Jesus que submeteu ao parlamento a proposta de Moção de Confiança ao seu governo, explicou as razões que o levaram a fazê-lo. « É extremamente complicado estar-se a governar com intoxicações. Todos os dias. Não é possível governar São Tomé e Príncipe desta maneira. Por isso eu vim aqui, com esta moção de confiança», afirmou o Primeiro Ministro.

Jorge Bom Jesus considera que a moção de confiança, põe fim ao clima político nublado, que ameaça o seu governo. «Para dissipar esta atmosfera política. Para desanuviar, para dizer claramente a uns e outros que nós queremos continuar a contribuir também para que São Tomé e Príncipe saia do buraco», frisou.

O Chefe do Governo quer paz para continuar a trabalhar. O Téla Nón sabe que a pressão política, que visa retirar tapete ao Primeiro Ministro do XVII Governo constitucional, não vem só da oposição e de sectores de tendência extremista ou telecomandada por interesses, sobretudo económicos. O Téla Nón apurou que mesmo no seio do seu partido o MLSTP, Jorge Bom Jesus, corre riscos de ser rasteirado, por certa ala que se rebelou recentemente em consequência do desfecho que teve o caso Rosema.

«Há muita gente que possivelmente gostaria que este governo fracassasse, e que nós entrássemos no eterno recomeço. Precisamos de tempo para plantar, para regar e depois o tempo para desfrutar, e em 6 meses não é possível», declarou o Primeiro Ministro no púlpito da Assembleia Nacional.

Antes mesmo da votação da moção de confiança, a coligação PCD-MDFM-UDD, declarou total apoio ao Primeiro Ministro, e garantiu a Jorge Bom Jesus, o voto de confiança do grupo parlamentar que tem 5 assentos no parlamento.

A votação comprovou que o actual governo tem confiança da maioria dos representantes do povo, para continuar em funções. A Moção de Confiança foi aprovada com 28 votos da maioria parlamentar. O maior partido da oposição, a ADI registou 20 votos contra e uma abstenção. Levy Nazaré Vice Presidente da Assembleia Nacional e deputado da bancada da ADI foi quem se absteve.

O Movimento Caué, com 2 deputados manifestou-se com 1 voto contra da deputada Betriz Azevedo. O outro deputado do movimento ausentou-se da sessão plenária antes da votação.

Jorge Bom Jesus, tem confiança renovada, e já prometeu começar a fiscalizar o desempenho dos membros do seu elenco, assim como dos funcionários públicos, com destaque para os directores da administração central do Estado.

Abel Veiga