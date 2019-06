ADI reuniu-se com o Primeiro Ministro e prometeu oposição construtiva

Agostinho Fernandes, Presidente do partido ADI, acompanhado pelos vice-Presidentes Ekneide Santos e Álvaro Santiago, reuniu-se com o Primeiro Ministro Jorge Bom Jesus.

Diálogo e concertação em nome do progresso de São Tomé e Príncipe, foi o principal tema do primeiro encontro entre o líder da oposição e o Chefe do Governo.

Agostinho Fernandes considera que o governo ainda não teve tempo para realizar projectos de desenvolvimento do país. O Orçamento Geral do Estado foi aprovado em Abril último.

ADI, promete ser uma oposição construtiva em prol do progresso de São Tomé e Príncipe. «Tivemos abertura completa de sua excelência o senhor Primeiro Ministro no sentido de agir de forma transparente partilhando com a nova direcção do ADI, todos os dossiers essenciais do país para que nós possamos estuda-los, percebe-los, e naquilo que entendemos contribuir, naquilo que entendemos criticar, ….mas sempre para o bem de São Tomé e Príncipe», afirmou, o Presidente da ADI.

O Primeiro Ministro Jorge Bom Jesus, também teceu comentários na sua página do facebook sobre a reunião que teve com o Presidente da ADI. «Reuni hoje com a nova direcção da Acção Democrática Independente (ADI), liderado pelo Dr. Agostinho Fernandes, com quem abordei assuntos gerais da Governação e do País, onde a nova direcção do ADI partilhou comigo suas ideias e preocupações, na perspectiva de juntos construirmos um São Tomé e Príncipe para todos».

Para além da reunião com o Primeiro Ministro, Jorge Bom Jesus, nesta semana a nova direcção da ADI, realizou uma maratona de contactos com várias instituições e órgãos de soberania do Estado, nomeadamente o Tribunal de Contas, o Presidente da Assembleia Nacional, e o Presidente do Supremo Tribunal de Justiça.

No entanto a nível interno no partido Agostinho Fernandes diz estar a agir no sentido de promover a união interna. Um processo de arrumação da casa, que pode provocar sanções disciplinares.

Abnilde Oliveira, líder da bancada parlamentar da ADI, é um dos alvos da sanção disciplinar que a nova direcção projecta executar. Tudo porque o deputado que lidera a bancada parlamentar do partido, age na Assembleia Nacional por conta própria.

Agostinho Fernandes, disse a imprensa que o partido ADI, não se revê no posicionamento político que Abnilde Oliveira tem manifestado na Assembleia Nacional. «São posições do Abnilde Oliveira e não do partido ADI», frisou.

Se Abnilde Oliveira continuar a agir no parlamento por sua conta, sem conexão com a Comissão Política do partido, será sancionado. «Infelizmente o comportamento do nosso companheiro Abnilde Oliveira tem sido menos correcto. Mas é uma opção que ele assumiu. Não deixaremos passar sem devido processo disciplinar qualquer actuação que venha a por em causa a direcção legítima do ADI, saída do congresso do dia 25 de Maio», assegurou o Presidente da ADI.

No esforço para arrumar a casa, Agostinho Fernandes, venceu a luta dos últimos dias, para ter acesso a sede do partido. «Já temos as chaves da sede do partido», frisou.

José Diogo Presidente da extinta Comissão de Gestão do partido ADI, publicou um comunicado nesta semana, garantindo que brevemente será realizado o congresso.

«Neste momento há uma direcção do Partido. Só essa direcção do partido pode realizar qualquer congresso. Não é competência do engenheiro José Diogo realizar o congresso. Até porque ele demonstrou aos militantes que não é capaz de o fazer. Desde Janeiro que se constituiu a Comissão de Gestão ele tinha tempo suficiente para o fazer até 30 de Março, e não o fez. Ele próprio anunciou um adiamento para 25 de Maio e não o fez. Daí que não há nada que diga que ele é capaz de o fazer, até porque já não tem legitimidade para o efeito. Jamais existirá 2 ADI em São Tomé e Príncipe», pontuou, Agostinho Fernandes, à saída do encontro com o Primeiro Ministro.

O Presidente da ADI, pediu aos militantes rebelados, para se aliarem à nova Direcção, «ao invés de criar qualquer tipo de discórdia no seio do partido».

Abel Veiga