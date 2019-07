Encontro empresarial China – CPLP em São Tomé

Está aberto o décimo quarto encontro empresarial para cooperação económica e comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa. O evento inaugurado esta manhã em São Tomé, reuni várias dezenas de empresários da China e dos Países de Língua Portuguesa.

O evento que é o palco de dinamização das actividades do Fórum de Macau, coloca empresários da China e da CPLP, em contacto directo, na perspectiva de promover negócios e explorar novos mercados.

São Tomé e Príncipe que alberga o encontro empresarial, pretende transformar o evento numa rampa de lançamento, para transformação do arquipélago num centro estratégico de negócios e de prestação de serviços na região do Golfo da Guiné.

«Gostaria que o vosso faro clinicamente empresarial, descortina-se o leque de oportunidades que São Tomé e Príncipe, oferece, desde os projectos estruturantes, porto, aeroporto, estradas, e serviços nomeadamente as telecomunicações, zona franca, turismo, agro-industria, exploração petrolífera, sectores sociais como educação e saúde, etc, para transformação de São Tomé e Príncipe, numa plataforma estratégica e de suporte no golfo da Guiné», afirmou o Primeiro Ministro Jorge Bom Jesus, na abertura do encontro empresarial.

O Chefe do Governo informou ao sector privado da China e da CPLP, que São Tomé e Príncipe vive um momento difícil e de decisões. Tem necessidade de maior intervenção do investimento privado estrangeiro, e ao mesmo tempo deve alargar a base fiscal para conter o deficit primário.

Jorge Bom Jesus, realçou outras acções inadiáveis, como o combate a exclusão, e a pobreza. Não se esqueceu de renovar para os empresários, a missão assumida de combater a corrupção no país.

A reforma da justiça, é um imperativo., e « inadiável para melhorar o ambiente de negócios em São Tomé e Príncipe», frisou.

Os empresários da China e da CPLP, exploram oportunidades de negócios no território de São-tomense, numa altura em que o país se prepara para assinalar 44 anos de independência.

O Governo convidou o sector privado dos dois blocos, a visitarem o país real. Um pais cheio de potencialidades, plantado no meio do mundo, e que produz o melhor chocolate do mundo, tem segundo o Primeiro Ministro, muito para oferecer aos homens de negócios. «Saibam que São Tomé e Príncipe, abre as suas portas e por via delas o espaço sub-regional do Golfo da Guiné, para investimento directo chinês», concluiu, Jorge Bom Jesus, tendo lançado o mesmo desafio, aos empresários da União Europeia e dos países de língua portuguesa.

Abel Veiga