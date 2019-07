Pedreira que foi construída no meio do parque natural tem dias contados

Em Janeiro do ano 2018, o Téla Nón deu a notícia sobre a entrada em funcionamento de uma pedreira no coração da Lagoa Azul, uma zona protegida da ilha de São Tomé.

A Lagoa Azul e a área circundante, está integrado no Plano Nacional de Manejo do Parque Natural Obô para o horizonte 2015 – 2020, e segundo a Bird LIfe Internacional constitui uma das cinco áreas importantes de aves e biodiversidade de São Tomé e Príncipe, com várias espécies endémicas num total de 59 espécies.

O negócio de pedras no parque natural obô, foi instalado por uma empresa chinesa, e alegadamente com o envolvimento de membros do então Governo. Apesar da denúncia feita pelo Movimento Verde de Elsa Garrido, o silêncio das autoridades em janeiro de 2018, garantiu o avanço da pedreira, para devastar o que restou do habitat das aves endémicas da região.

O dinheiro que a Pedreira produz, e que serve também para alimentar “o bom viver”, de uns e outros, exerceu mais força sobre o desenvolvimento sustentado do país.

Mas, em Julho de 2019, apareceu uma luz de esperança para as plantas e animais endémicos da Lagoa Azul. A Agência de Promoção de Investimentos de São Tomé e Príncipe, que nasceu no ano 2012, promete tomar posição contra o alegado crime ambiental que em 2018 começou a ser praticado na Lagoa Azul.

Rafael Branco, novo Presidente da APCI. A Agência que em janeiro de 2018, fechou os olhos, e alegadamente aprovou a instalação da pedreira da Lagoa Azul, pretende agora com a nova direcção, rever todo o processo. «É um assunto que está na nossa agenda. Achamos muito estranho que se tenha concessionado a zona da Lagoa Azul, para a instalação de uma pedreira», declarou Rafael Branco.

O Presidente da APCI, explicou que os estatutos da instituição, dão direito exclusivo, para impedir a execução de projectos de investimentos «que não cumprem os procedimentos, sobretudo o estudo de impacto ambiental».

Sem garantias de capítulo ambiental, não há negócio que a APCI aprove. «A primeira exigência que fazemos a qualquer investidor, é o estudo de impacto ambiental. Pode ser um bom projecto que traz muito dinheiro, e emprego. Mas se não respeita o impacto ambiental recusamos a sua aprovação», frisou.

Rafael Branco, reforçou a posição da APCI, e a impossibilidade de qualquer investimento avançar em São Tomé e Príncipe sem a devida avaliação do impacto ambiental. Deu o exemplo de um outro projecto de instalação de uma pedreira numa outra região da ilha de São Tomé.

Até agora o projecto não avançou, segundo Rafael Branco, porque ainda «não tem a aprovação da APCI».

Abel Veiga