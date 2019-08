ADI diz ter sido uma “farsa”a reunião do Conselho Nacional do último sábado

O maior partido político da oposição, através do seu Presidente Agostinho Fernandes(na foto), eleito em congresso e reconhecido pelas instituições do Estado são-tomense, considerou de “farsa” a reunião de Conselho Nacional que foi realizada na última semana pela extinta comissão de gestão do partido. A Direcção do Partido ADI, garantiu que não participaria do evento organizado por alguns membros da extinta comissão de gestão.

«A direcção do partido não tomará parte neste acto, apesar de estarmos disponíveis para a reconciliação que deve ser feita com maturidade e não com o mesmo nível de infantilidade que temos vindo a assistir», afirmou Agostinho Fernandes, em declarações a imprensa.

O Conselho Nacional organizado pela extinta comissão de gestão, pretendia promover a reconciliação interna. «A reconciliação faz-se conversando e em nenhum momento houve qualquer contacto entre a comissão de gestão que está extinta e a nova direcção para efeito de reconciliação ou realização da reunião magna do partido», explicou o Presidente da ADI, para depois acrescentar que « a reconciliação passa por negociação, por conversa entre as pessoas», pontuou Agostinho Fernandes.

No evento organizado pela extinta comissão de gestão do partido ADI, foi exibido um vídeo de Patrice Trovoada, o ex-Presidente da ADI. Um vídeo gravado em lugar desconhecido, e com uma mensagem contraditória.

Um vídeo que criou um cenário, que faz recordar o tempo em que o ex-líder da Al-Qaeda falava aos seus seguidores por via digital, e em gravações feitas em lugares desconhecidos.

Presente e residente no território de São Tomé e Príncipe, Agostinho Fernandes, Presidente do partido ADI, declarou que «a maturidade obriga que as pessoas que de fato querem a reconciliação possam sentar-se, falar e encontrar a melhor forma para se reconciliar. Ela não pode ser unilateral, tomando decisões unilaterais, que ignoram a nova direcção do partido e violam completamente os estatutos do ADI», concluiu.

Téla Nón