Ministro anunciou fim do ciclo dos geradores – Energias renováveis

A aquisição de novos grupos de geradores na ordem de 4,5 milhões de euros para estabilizar a produção de energia no país, fecha um longo ciclo de exploração de energia térmica a base de gasóleo em São Tomé e Príncipe.

Garantia dada ao país pelo ministro das Obras Públicas, Osvaldo Abreu. Na cerimónia, esta semana, de assinatura do contrato para aquisição dos novos grupos de geradores, o ministro apontou o passo a seguir. «O passo a seguir é a entrada de maior proporção de energia renovável».

Finalmente, as autoridades são-tomenses decidem apostar na produção de energia limpa. «Há trabalhos em curso nas mini-hídricas de Guégue e de Agostinho Neto», explicou o ministro.

As duas mini-hídricas citadas pelo ministro das obras públicas, foram construídas na era colonial. Desde a era colonial que fontes de energia limpa, foram exploradas em São Tomé e Príncipe para garantir electricidade, sobretudo nas zonas rurais.

Em quase todas as roças de São Tomé e Príncipe, existiam mini-hídricas que alimentavam as comunidades com energia produzida pelos cursos vários cursos de água que rasgam as ilhas de São Tomé e do Príncipe.

Infraestruturas que foram abandonadas, sobretudo depois de 1991. Agora podem ressuscitar no novo ciclo de produção de energia que o governo diz querer inaugurar.

«Os trabalhos já estão a ser feitos para a instalação das primeiras centrais fotovoltaicas no país», acrescentou o ministro.

Osvaldo Abreu anunciou também que o país está aberto para a entrada de produtores independentes no ramo da produção de energia renovável.

Abel Veiga