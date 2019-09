Aberto novo ano lectivo para travar a baixa qualidade de ensino

A Ministra da Educação Julieta Izidro, disse na abertura do novo ano lectivo que a qualidade de ensino no país é baixa. A Ministra da Educação, apontou uma série de políticas que estão a ser implementadas no novo ano lectivo aberto esta segunda – feira, para inverter a situação.

Segundo os dados divulgados por Julieta Izidro, São Tomé e Príncipe tem uma das melhores taxas de cobertura do ensino da região da África central.

No ano lectivo 2018-2019, a cobertura a nível da pré-escolar ultrapassou os 70%. No ensino básico atingiu os 100%, e no ensino secundário chegou a 80%.

Mas, o desempenho dos professores e o resultado dos alunos é muito baixo. Isso mesmo ficou provado, num estudo realizado pelo ministério da educação. «Pretendemos com esta cerimónia de abertura do ano lectivo 2019-2020, ser uma forma de alertar que os resultados da avaliação aferida em larga escala no ensino básico puzeram a nu. A baixa qualidade da educação no país em geral e neste distrito de particular. Ou seja, este último(distrito de Lobata) não atingtiu os 40% de aproveitamento que é o mínimo exigido para um sistema educativo», declarou a ministra.

A escola básica de desejada no distrito de Lobata, foi escolhida para a cerimónia de abertura do novo ano lectivo, exactamente por ser o distrito onde a qualidade de ensino é mais baixa a nível nacional.

O Director da Escola da Desejada, manifestou- se preocupado. «Isto nos preocupa imenso senhora ministra. Esperamos que este evento sirva de um despertar para os fazedores da educação do distrito para revertermos esta situação», frisou o director, Roldão.

No entanto a escola de desejada e o distrito de Lobata, tem uma referência que os alunos devem seguir. No púlpito da cerimónia o Director da escola, relatou o sucesso nacional de um estudante de desejada. «Um aspecto que nos alegra imenso, é o facto de o aluno são-tomense saído desta escola, liderar a lista dos melhores alunos são-tomenses da era moderna. Falo do Luanje Baptista de Sousa. Foi o vencedor das olimpíadas de matemática e considerado o melhor aluno do liceu nacional do décimo segundo ano, no ano lectivo 2018-2019, no curso de ciências e tecnologias. Esperamos que o legado do Luanje contamine os estudantes de Lobata», sublinhou o Director da escola.

A ministra da educação, detalhou uma série de medidas que estão a ser implementadas, para melhorar o sistema de ensino. «Para o reforço dos ensinos da língua portuguesa e matemática, criando um espaço de reflexão sobre essas disciplinas nos ensinos básico e secundário. Outra questão não menos importante será o reforço do ensino das línguas estrangeiras mormente as línguas francesas e inglesa. A requalificação dos centros de informática de algumas escolas secundárias do país, e dos laboratórios escolares», pontuou Julieta Izidro.

São Tomé e príncipe quer cumprir o quarto objectivo do desenvolvimento sustentável, a educação de qualidade para todos. O novo ano lectivo 2019.-2020 é considerado como o ponta pé de saída para alcançar tal objectivo.

O Primeiro Ministro Jorge Bom Jesus que abriu o novo ano lectivo, destacou o papel dos professores. «Aos professores fica o convite para que não se descuidem da vossa missão de educar, nem desanimem diante dos desafios, e muito menos nem deixem de educar as pessoas para serem águias e não apenas galinhas. Pois se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela tão pouco a sociedade muda», precisou o Primeiro Ministro.

Jorge Bom Jesus, disse que os professores de São Tomé e Príncipe, são heróis. Apelou aos sindicatos do sector da educação no sentido de darem maior colaboração, e que defendam os direitos, os deveres e a cidadania.

Para oferecer ensino de qualidade em São Tomé e Príncipe, o Governo construiu 6 novas salas de aulas na escola da Desejada.

Abel Veiga