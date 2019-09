TC confirmou a legalidade das decisões tomadas pelo partido ADI no congresso de Maio

Num acórdão de 4 páginas os 5 juízes conselheiros do Tribunal Constitucional de São Tomé e Príncipe, dizem que analisaram o requerimento apresentado pelo partido ADI.

«Requereu que seja anotado no livro do registo dos partidos políticos, a alteração dos seus Estatutos e a comunicação da nova Direcção, resultante do congresso extraordinário desse partido, realizado no dia 29 de Maio…..», refere o colectivo de juízes do Tribunal Constitucional.

O Tribunal Constitucional diz no acórdão que na analise dos autos, o Procurador Geral da República, também foi chamado a se pronunciar.

As citações do Tribunal Constitucional deixam entender, que o Procurador Geral da República, promoveu uma espécie de arquivamento. «Promovendo, entretanto que seja dado baixa a autuação dos presentes autos como espécie de processo(nº12/2019), e que seja depositado em livro próprio a supracitada comunicação…».

O colectivo de Juízes do Tribunal Constitucional, conclui que a promoção feita pelo procurador geral da república, «não teve acolhimento do colectivo deste Tribunal».

Tendo apreciado os autos, os juízes consideraram que com base na sua lei orgânica, o Tribunal Constitucional « é competente para proceder às anotações referentes a partidos políticos e coligações exigidas por lei, e verificar a legalidade da constituição de partidos políticos e as suas coligações, bem como apreciar a legalidade das suas denominações, siglas e símbolos e ordenar a respectiva extinção nos termos da lei».

O Tribunal Constitucional, considera verificada a legalidade de todo o processo em causa, e em consequência decidiu:

«Proceder a anotação das alterações dos Estatutos e da nova Direcção do Partido Acção Democrática Independente (ADI), que resultou do congresso electivo realizado no dia 25 de Maio de 2019, no livro próprio de registo dos partidos políticos deste Tribunal, ao abrigo do disposto nas alíneas b) e C) dos artigos 4º e 21º número 3, da lei nº8/90 de 21 de Setembro, publicada no Diário da República, nº10, Lei dos Partidos Políticos e do artigo 45º alínea c) da Lei nº19/2017, Lei Orgânica do Tribunal Constitucional».

«E apensar os presentes autos, ao Processo nº6/93 autos de “Processo de Inscrição de Partido Político” – Acção Democrática Independente- conforme consta no Acórdão nº2/94, às fls.687 e 688».

A decisão do Tribunal Constitucional, confirma que o Estado são-tomense sempre reconheceu a existência do partido ADI, nascido na década de 90 do século passado, e na altura com um secretário geral a testa da força política. O historiador Carlos Neves foi o primeiro secretário geral da ADI.

O partido evoluiu, e mais tarde em congresso alterou os seus estatutos, e criou o cargo de Presidente, vice-presidente e um secretário geral. Alterações que foram submetidas ao Tribunal Constitucional, que as anotou no livro. Facto que deu sempre ao ADI, e ao seu corpo directivo, o reconhecimento diante do Tribunal Eleitoral(Tribunal Constitucional). Patrice Trovoada foi o Primeiro Presidente eleito do partido ADI.

Em Maio de 2019, os militantes da ADI reuniram-se em congresso, e dentro da legalidade, segundo a apreciação do Tribunal Constitucional, elegeram Agostinho Fernandes como novo Presidente do partido.

Como manda a lei, a acta do Congresso foi submetida ao Tribunal Constitucional, que em acórdão, confirma para o país e para o mundo, que ADI, o maior partido da oposição em São Tomé e Príncipe, mudou a sua estrutura e liderança. Tem agora um novo estatuto, e um novo líder, Agostinho Fernandes que é coadjuvado por três vice-presidentes. Ponto Final.

Abel Veiga