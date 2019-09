Ministério da Justiça criou Gabinete de Informação e Consulta Jurídica

Ivete Lima Ministra da Justiça(na foto), considerou o gabinete inaugurado nas instalações do seu ministério como um instrumento importante da reforma da justiça. O gabinete vai agir no sentido de dar acesso à justiça aos cidadãos que não têm recursos financeiros para suportar os custos dos processos judiciais.

A Ministra da Justiça citou a constituição política, para provar a importância da abertura do gabinete de informação e consulta jurídica. «De acordo com a constituição política, todo cidadão deve ter acesso a justiça, e a ele não pode ser denegado a justiça por insuficiência de recursos económicos e financeiros», afirmou a ministra.

Um imperativo constitucional, que o Ministério da Justiça promete levar a prática em parceria com a Ordem dos Advogados. «O Ministério da Justiça irá trabalhar em estreita colaboração com a ordem dos advogados de forma a aligeirar e tornar mais fácil o acesso a justiça principalmente aos cidadãos de fraco recurso financeiro», pontuou Ivete Lima.

A bastonária da Ordem dos Advogados Célia Posser, assistiu a abertura do gabinete de informação e consulta jurídica.

A Bastonária, considerou que a iniciativa é boa, mas deixou claro que a Ordem dos Advogados não abre mãos do dinheiro das defesas oficiosas. «Se o ministério da justiça não der a Ordem as condições para fazer as defesas oficiosas, vai ser muito difícil salvaguardar a defesa das pessoas que vêm para este gabinete. A nossa verba que está alocada no Orçamento Geral do Estado tem que nos ser entregue», avisou.

Abel Veiga