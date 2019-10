MP investiga as dívidas ocultas e as notas de 200 dobras

Na próxima segunda feira o Ministério das Finanças e da Economia Azul, vai entregar ao Ministério Público, todo o dossier das dívidas ocultas que foram denunciadas pelo FMI.

A garantia foi dada pelo próprio Ministro das Finanças Osvaldo Vaz. Na conferência de imprensa conjunta com o Primeiro Ministro, Jorge Bom Jesus, no salão nobre do Palácio do Governo, o ministro das finanças, disse que «o ministério público solicitou as informações relacionadas com o processo das dívidas».

O ministro garantiu que « o mais tardar na segunda feira as informações solicitadas estarão no Ministério Público».

Interpelado pelo Téla Nón em finais do mês de Agosto último, o Primeiro Ministro Jorge Bom Jesus, admitiu que o valor das dívidas ocultas, na altura em fase de avaliação pelos serviços competentes, ultrapassava os 70 milhões de dólares.

O Ministro das Finanças, Osvaldo Abreu, confirmou a cifra, na conferência de imprensa de 3 de Outubro. «Acredito que seja superior a 70 milhões de dólares».

O Ministro das Finanças recordou que foi a equipa técnica do FMI que em serviço com o novo Governo, para avaliação da situação macro-económica do país, acabou por descobrir as dívidas ocultas na administração pública.

Outra questão oculta no sistema financeiro nacional tem a ver com as notas de 200 dobras. O novo conselho de administração do Banco Central, liderado por Américo Barros, descobriu anormalidades nas notas que tinham sido emitidas e postas em circulação pelo anterior conselho de administração, em Janeiro do ano 2018.

O novo conselho de administração do Banco Central ordenou a recolha das notas de 200 dobras. O Primeiro Ministro Jorge Bom Jesus, anunciou segundo as suas palavras, que «as “famosas” notas de 200 dobras estão a ser investigadas em Londres».

Jorge Bom Jesus, disse ao país que neste momento o Procurador Geral da República Kelve Carvalho e o Governador do Banco Central Américo Barros, estão em Londres, para junto a empresa De La Rue, esclarecer o caso das notas de 200 dobras.

De La Rue é a empresa britânica que emitiu as novas notas da moeda nacional, a dobra. Recebeu pelo trabalho feito cerca de 2 milhões de euros. Um processo de reforma monetária que foi polémico porque alegadamente violar as competências das Assembleia Nacional na matéria. Continuou polémico tendo atingido o ponto alto no ano 2018 com a entrada das novas dobras em circulação.

Várias denúncias de corrupção foram feitas durante o processo. Até no processo de queima das notas velhas, terá havido corrupção financeira. O Ministério Público, já deduziu acusação contra os ex-administradores do Banco Central no âmbito do processo das notas de dobras.

« As famosas notas de 200 dobras vão ser refeitas, precisamente por causa do acumulado de incongruências. Não há outra solução, e este processo está neste momento em curso», afirmou o Primeiro Ministro.

Abel Veiga