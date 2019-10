Ao décimo mês de mandato “JBJ” suspira de alívio

2 de Outubro de 2019, foi anunciado pelo Primeiro Ministro Jorge Bom Jesus(JBJ), como sendo um dia histórico para o seu governo e para o país.

Histórico, porque conforme tinha sido previsto, na primeira semana do mês de Outubro, o Fundo Monetário Internacional(FMI), confirmou “Acordo” com o Governo são-tomense, para um novo programa de facilidade de crédito com duração de 3 anos.

«Foi um processo muito laborioso, e um diálogo difícil. O exercício dos últimos 3 anos foi um desastre. Por isso mesmo para negociar este novo ciclo, o aperto foi maior, com medidas mais gravosas», afirmou o Chefe do Governo.

Numa conferência de imprensa no Palácio do Governo, Jorge Bom Jesus, disse que «eu não dormia», por causa das preocupações com as negociações com o FMI. Sem o acordo de facilidade de crédito com o FMI, o Governo sentia-se bloqueado. A maioria das acções inscritas no Orçamento Geral do Estado para 2019, não teve acesso ao financiamento internacional.

«Muitos não nos davam muito tempo de vida. Alguns diziam que este governo não tem pernas para andar. Já andou 10 meses e está aqui de pedra e cal, contra tudo e todos…sobretudo os detractores» desabafou o Primeiro Ministro.

Com 10 meses de vida e quando faltam dois meses, para o fim do ano 2019, o Governo suspira de alívio. Só agora, com o aval do FMI, Jorge Bom Jesus e os seus pares estão em condições de executar a maior parte do OGE-2019.

Segundo o Primeiro Ministro, até Outubro, o executivo só conseguiu amealhar e executar 18 milhões de dólares, num Orçamento Geral do Estado, avaliado em 150 milhões de dólares.

«A partir de agora até Dezembro vamos receber muito mais do que isso. Com a finalização deste acordo, muitas portas vão se abrir», precisou.

O Chefe do Governo avançou algumas fontes imediatas de financiamento, que vão entrar em acção, como consequência do acordo de facilidade de crédito assinado com o FMI. «O FMI vai entrar com pouco mais de 2 milhões de dólares para já de imediato… já nas próximas semanas……Também Já começamos a acelerar os papeis para que possamos receber um pouco mais de 5 milhões de dólares do Banco Mundial. Em relação a União Europeia ainda temos cerca de 3,5 milhões de euros a receber. Em relação ao BAD, temos cerca de 15 milhões de dólares..portanto vamos trabalhar até o último dia de dezembro», detalhou Jorge Bom Jesus.

Um alívio que para o executivo reforça a confiança no futuro. «Hoje mais do que nunca este governo vê o futuro com confiança», pontuou Jorge Bom Jesus.

Futuro de confiança, que implica um presente de sacrifício para todos os são-tomenses. É a única forma para pagar e a bom preço, as asneiras que foram cometidas nos últimos anos, ou para ser mais preciso, pelo Governo do ex-Primeiro Ministro Patrice Trovoada.

Desequilíbrios macro-económicos, com a subida da inflação, a redução das reservas externas para menos de 2 meses de importação, dívidas ocultas equivalentes a 3% do PIB, etc etc.

Para resgatar a situação financeira do país, o FMI firmou com o novo governo um novo programa de apoio às reformas económicas e estruturais para os próximos 3 anos. O programa de facilidade de crédito está avaliado em 18,2 milhões de dólares.

Abel Veiga