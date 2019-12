Ministro da Defesa de Portugal entregou um lote de fardamentos para o exército de STP

O Ministro da Defesa Nacional de Portugal, João Gomes Cravinho, entregou ao exército são-tomense um lote de fardamentos. A ajuda portuguesa às forças armadas de São Tomé e Príncipe, responde a um pedido feito pelo Governo são-tomense.

O Ministro da Defesa e Ordem Interna, Óscar Sousa, considerou que as limitações financeiras que o país vive, não permite a aquisição de fardamentos para as forças armadas. Por isso, num encontro com o seu homólogo português em Lisboa, apelou à ajuda de Portugal.

A reacção portuguesa foi imediata. Algumas semanas depois, o ministro da defesa nacional de Portugal, chegou a São Tomé, para entregar o novo lote de fardamentos para o exército são-tomense.

João Gomes Cravinho, escalou São Tomé, quando regressava de uma visita ao contingente militar de Portugal, estacionado na República Centro Africana.

Acompanhado por membros do Estado Maior das Forças Armadas de Portugal, incluindo o Bispo das Forças Armadas Portuguesas, João Cravinho, reuniu-se também com o Presidente da República Evaristo Carvalho.

A cerimónia de entrega dos uniformes para o exército, foi marcada pela assinatura de um protocolo entre os Chefes de Estado Maior das Forças Armadas dos dois países. Acto que decorreu numa das salas do Ministério da Defesa e Ordem Interna.

Uniforme militar, é um dos símbolos do reforço da cooperação e dos laços de amizade entre as forças armadas de São Tomé e Príncipe e de Portugal.

Abel Veiga